"Este es el club de mi vida y esto por lo que he luchado"

Pau Torres, cuya ampliación de contrato con la entidad amarilla hasta el año 2024 se dio a conocer el pasado miércoles, ha comparecido ante los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Miralcamp acompañado por Fernando Roig Negueroles, Consejero Delegado. El canterano, único futbolista natural de Vila-real en la primera plantilla, ha afirmado que esta ampliación de contrato es «un paso muy importante» para su carrera.

El canterano, que desde que ha regresado de su cesión al Málaga se ha ganado la titularidad en la defensa del primer equipo formando pareja con Raúl Albiol, no dudo a la hora de afirmar que está en el club de su vida. «Este es el club de mi vida y esto es por lo que he luchado», ha asegurado ante los medios de comunicación. «Estoy muy agradecido por la confianza y espero estar muchos años aquí y dar un gran rendimiento», añadió en el acto oficial de su renovación.

La carrera de Pau Torres ha alcanzado velocidad de crucero a sus 22 años en una entidad a la que llegó cuando apenas contaba con cinco añitos . «Es mi primera temporada en Primera División y está yendo todo muy rápido, pero es buena señal», ha apuntado en el acto.

Pau ha pasado por todas las categorías inferiores del club —desde querubines, denominados 'psicomotricidad' en la entidad, hasta primer equipo— y agradece toda la confianza depositada en su desarrollo. «El Villarreal tiene una cantera potente. Yo soy fruto del sueño que la familia Roig y Llaneza tuvieron hace mucho tiempo. El club es como una familia y me siento muy feliz por estar en el primer equipo», afirma.

«Sigo viviendo en Vila-real, cerca de mi familia y mis amigos. Eso me hace el día a día más fácil y para mí es un privilegio sentirme querido por la gente de mi pueblo», ha señalado el canterano, quien ha querido agradecer en el acto a Bruno Soriano, referente y compañero, su «gran ayuda diaria». «Siempre me da buenos consejos».

El defensa central, que ha jugado todos los minutos ligueros hasta el momento, solo piensa en el partido ante Osasuna y asegura que su posible convocatoria con la Selección Española —cabe recordar que ya fue requerido por la Sub-21— no le distrae porque «no depende» de él.

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles ha remarcado que «la renovación de Pau era necesaria y merecida. Es un caso especial porque Pau lleva en el club desde los cinco años, es del pueblo, va a ser un referente en el Villarreal y en el fútbol español. Ojalá sigamos juntos toda la vida». Ese es su deseo aunque reconoce que la longevidad "cada día es más complicada en el mundo del fútbol".