Lloris sufre una terrible lesión en el brazo

Más malas noticias para el Tottenham de Mauricio Pochettino. Los 'Spurs' no levantan cabeza y después de la dolorosa goleada por 2-7 frente al Bayern de Múnich en la Champions League han sufrido otro mazazo. A los pocos minutos de arrancar el partido de la Premier League contra el Brighton, Hugo Lloris se lesionaba el brazo de gravedad al intentar detener el 1-0 local.



El guardameta protagonizó unas imágenes fatídicas y tuvo que ser evacuado en camilla y con oxígeno. Hasta el momento el Tottenham no ha comunicado oficialmente nada más.





