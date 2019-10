Piqué desvela por qué se mete en 'líos': "Me descojono y me lo paso bien"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué explicó que cuando se mete en un lío por sus declaraciones o por su comportamiento en un terreno de juego es "casi siempre premeditado" y lo hace para pasárselo "bien" porque el mundo del fútbol es un "espectáculo, una mentira y una farsa".

"Normalmente es algo premeditado. Lo hago para pasármelo bien. Me descojono y me lo paso bien porque el mundo del fútbol es un espectáculo. Luego nos reímos en el vestuario", indicó el central blaugrana en su visita al programa 'El Hormiguero' de Antena 3.

"En el fútbol es todo una mentira y una farsa. Es todo mucho más fácil (de lo que la gente cree). Los jugadores nos llevamos de maravilla. El ambiente es genial. Cuando nos metemos en líos es porque queremos un poco de salsa", añadió Piqué en su visita al popular programa que presenta Pablo Motos y donde estuvo acompañado por el extenista David Ferrer.

Preguntado por las críticas que recibe habitualmente, Piqué dijo que cuando era joven le afectaban "más". "Ahora pasas un poco de las críticas. Claro que te afectan, pero las relativizas. El fútbol es resultadista", añadió el jugador catalán, que también se refirió a la temporada actual.

"Si la pelotita entra, muy bien; si no entra, pues a quedarte en casa y no aparecer (...) Tener la gente en contra me motiva más porque cuanto mejor juegas, les jodes más a ellos. Los años en los que me silbaban en la selección fueron mis mejores años allí porque me motivaba más", zanjó.

En otro orden de cosas, Piqué que presentó este martes la nueva edición de la Copa Davis -que se que se disputará del 18 al 24 de noviembre en el Caja Mágica de Madrid- organizada por él mismo como promotor, no tuvo dudas en señalar quién es para él el mejor tenista de la historia. "Federer", terminó Piqué.