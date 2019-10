Primera vez en la historia que España juega con 11 jugadores de 11 equipos diferentes

Se acerca la Eurocopa 2020 y Robert Moreno no tiene un bloque armado reconocible que ofrezca garantías como equipo. Lejos de consolidar un once tipo, el seleccionador nacional está llamando a los jugadores que considera que están en mejor forma y probando con alineaciones bien distintas. La de anoche en el estadio Ullevaal de Noruega pasará a la historia de la Roja. Por primera vez en la historia de la Selección Española cada futbolista del once titular pertenece a un equipo diferente. Una circunstancia que no se había producido nunca después de los 699 encuentros que ha disputado España en sus 99 años de historia. Los once equipos diferentes del once inicial fueron: Chelsea (Kepa), Sevilla (Jesús Navas), Real Madrid (Sergio Ramos), Villarreal (Albiol) y PSG (Juan Bernat); Barcelona (Busquets), Nápoles (Fabián) y Atlético (Saúl); Arsenal (Ceballos), Real Sociedad (Oyazabal) y Rodrigo Moreno (Valencia).

El partido frente a Noruega de la fase de clasificación para la Eurocopa también pasará a la historia por el récord de internacionales de Sergio Ramos. El central del Madrid se convirtió en el internacional español con más partidos con la selección, después de jugar en el empate ante Noruega en Oslo, para sumar la cifra de 168 encuentros con la Roja. Ramos, titular en el centro de la zaga, alcanzó 168 participaciones con España, superando a Iker Casillas para quedarse en solitario con el récord. El central sevillano debutó como internacional el 26 de marzo de 2005 ante China (3-0) en Salamanca, con Luis Aragonés como seleccionador.

Robert Moreno, por su parte, mostró su decepción por el empate final. «Te quedas con mal sabor de boca, pero con el empate ante Suecia estaremos clasificados. No ha sido el partido que deseábamos. No tengo la sensación de que, más allá de la jugada del penalti, nos hayan generado más peligro», aseguró.