La amenaza de huelga femenina es muy real

La amenaza de huelga empieza a cernirse seriamente sobre el fútbol femenino español después de que finalizase una nueva reunión —18 ya en más de un año— de la mesa negociadora del I Convenio Colectivo del Fútbol Femenino y no se llegase a ningún acuerdo.

En el cónclave del martes, celebrado en el Centro de Estudios Sadargoy de Madrid, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (una 'patronal' a efectos reales) que preside Rubén Alcaine se volvió a reunir con los Sindicatos AFE, Fútbol ON y UGT con la intención de alcanzar el primer convenio colectivo estatal que regule al futbol femenino ante la amenaza latente de huelga por parte del colectivo femenino de jugadoras, pero no se avanzó. «Estamos muy distanciados». Así de tajantes se mostraron los tres sindicatos. Antes había habido 17 reuniones sin apenas avances y en la última a la Asociación de Clubes presentó una nueva propuesta que pasaba por incrementar en un 15% por ciento el salario bruto anual, un salario mínimo de 14.000 euros anuales, comprometiéndose a que no se mantengan contratos con las jugadoras a tiempo parcial de duración inferior al 50% por ciento. Los sindicatos en esa hasta ayer última reunión seguían pidiendo que se reconozca el 75% de la jornada laboral y que el salario debe partir desde los 16.000 euros anuales y el 100% del salario cuando una futbolista este de baja.

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino se aferra a su última propuesta de un salario mínimo de 16.500 euros con una parcialidad de los contratos del 50 por ciento, pero las jugadoras piden que la parcialidad no sea inferior al 75% y además incluir otra serie de beneficios para las futbolistas relacionadas con la maternidad y otras prestaciones.

El mensaje de 'Futbolistas ON' tras la reunión fue claro: «Las futbolistas no se lo merecen, pero cuando no hay voluntad ni unidad es muy difícil alcanzar acuerdos»; AFE, por su parte, ya había manifestado previamente que respladaría la intención de las jugadoras si querían ir a la huelga si bien fuentes del tercer sindicato, en concreto de UGT, descartaron que el paro se pueda ejecutar de forma inmediata: «Una huelga para esta próxima jornada sería prematuro, por el tema de cumplir con los plazos legales, así que como pronto sería para el fin de semana del 26 y 27 de octubre, pero es una opción que debemos poner sobre la mesa».