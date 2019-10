Lo que ofrece Roig a sus aficionados para el Villarreal - Atleti de Miami

Fernando Roig ha confirmado que el club ha cursado la solicitud a la RFEF junto con LaLiga y y el Atlético de Madrid para jugar en Miami el Villarreal-Atleti de LaLiga. El dirigente amarillo ha expresado que si algún seguidor abonado del Villarreal se puede sentir perjudicado, para paliar ese perjuicio hay distintos tipos de compensaciones: "Habrá 600 entradas gratis y plazas para viajar en vuelo charter ida y vuelta con noche de hotel en Miami; también 3.000 entradas para el Atleti-Villarreal con Ave Charter de Castellón a Madrid y noche de hotel; si a alguien eso no le convence, también se ofertará un abono en el descuento del año próximo que será de un 40%; y una cuarta vía que sería un 20% de descuento sobre el abono de esta temporada".

Roig confía en que esta vez sí salga adelante pese a que la pasada campaña el Girona_Barça no se pudo llevar a Estados Unidos: "Realmente es bueno para el fútbol y desde el Villareal hemos dicho que sí a una idea que pueda beneficiar al futbol y al Villarreal. Espero que sea con el consenso, con todos de acuerdo, va a ser una expansión del futbol español y del Villarreal fuera de España (...) Igual que se va a jugar una supercopa fuera de España y es bueno, yo creo que exportar siempre es bueno. El año pasado no se pudo hacer, yo espero que este año si se pueda hacer (...)

Yo he hablado con los capitanes y es una idea bonita, ilusiona y tal. Trabajar y no crispar. Dinero no ganamos nada, pero si no lo hacemos podemos perder una posibilidad con un patrocinador como hay en Miami. En ese estadio se juega la Superbowl en febrero y antes iría el Villarreal. Será un viernes, el día de la Constitucion Española, espero que sirva para muchos años".