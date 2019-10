Muere Emilio José, el futbolista viral de La Llosa

Emilio José Martí Gómez se convirtió en uno de los primeros personajes virales valencianos de internet cuando, en el año 2007, era entrevistado por un canal local de televisión. En el mismo, el entrevistador le vacilaba insistentemente al preguntarle por su nombre hasta que acaba espetándole "Xe! Estàs ratllant-me massa, eh? Hàstie!". Apenas 54 segundos que le convirtieron en un ser entrañable y mediático. Este sábado, sin embargo, la tragedia se cebó con él y fallecía tras un accidente, un choque frontal, entre dos coches en la carretera CV-41, a la altura de Carcaixent.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu), a las 13:41h ha llegado un aviso que alertaba de una colisión frontal entre dos vehículos en la CV-4, kilómetro 3.

Hasta el lugar se ha movilizado un SVB, un SAMU y tres dotaciones de los parques de bomberos de Xàtiva y Alzira. El conductor de uno de los vehículos, "un hombre de 28 años", era Emilio José y se confirmaba su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos. Los servicios médicos han atendido también a un hombre de 29 años policontusionado y una mujer de 31 años con fractura de tobillo, que tuvo que ser excarcelada por los bomberos que también se han desplazado hasta el lugar del accidente. Ambos han sido trasladados al Hospital de La Ribera.

Cientos de miles de personas vieron el vídeo y rieron de la ocurrencia. Tanto, que pasó a ser conocido y reconocido en la comarca. Era futbolista en categorías de fútbol aficionado y, desde entonces, las visitas a campos se convertían en un acontecimiento. Años después confesaba a Levante-EMV que "gracias a ese vídeo, cuando he ido a jugar a campos de todas partes, me han reconocido y empiezan a cantar mi nombre". Recordaba que incluso celebraba goles haciendo el gesto de "jo volía mullar", otra de sus frases míticas del no menos mítico vídeo. Ahora, los amigos y vecinos de La Llosa lloran la tragedia. Porque era imposible que Emilio José, "Emilio José Martí Gómez" no cayera bien a todo el mundo.