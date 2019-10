Palo duro para Coutinho: "Es un extraño en el equipo"

El cambio de aires no le ha ido nada bien hasta la fecha a Phillippe Coutinho. El futbolista brasileño, que salió de FC Barcelona este verano en busca de un mayor protagonismo, no ha arrancado la temporada todo lo bien que esperaba en su andadura en la Bundesliga con el Bayern.

Coutinho ha disputado diez partidos con el Bayern entre Bundesliga y Champions League con dos goles y cuatro asistencias repartidas con un 7'5 de nota estadística media, sin embargo, estos datos no le valen a un ex jugador como Dietmar Hamann. El alemán ex del Bayern, Liverpool y Manchester City, entre otros, criticó en la prensa germana a Coutinho con dureza.

"Me parece que es como un extraño dentro del vestuario del equipo. Muestra solo la mitad del talento que tiene. No puedo recordar una buena actuación ofensiva de él. Cuando tienes a un futbolista así en el equipo y no marca la diferencia, tienes problemas".