Rubén García sale ileso de un aparatoso accidente en su Porsche

El exjugador del Levante UD actualmente en CA Osasuna, Rubén García, ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico este jueves por la noche en Pamplona. El Porsche que conducía se ha salido de la calzada y ha tumbado una farola. Rubén ha entrenado con normalidad y salvo sorpresa, podrá jugar este domingo en El Sadar ante el Valencia CF.

Según diversas informaciones, el futbolista valenciano no ha dado positivo en el control de alcoholemia y ha entrenado esta mañana con normalidad. Sin embargo, la policía municial de Pamplona en su cuenta de twitter ha dejado entrever, sin citar en ningún momento al futbolista, que ha habido negligencia en la conducción y ha publicado una imagen del vehículo tras el siniestro: "Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad. Si te pasas lo acabas pagando. Esta vez no hemos tenido ningún herido, pero hay que evitar estos comportamientos. El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión".