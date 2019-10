La viral excusa de un socio del Betis para no presidir una mesa en las Elecciones Generales

El próximo diez de noviembre de nuevo los españoles acudirán a votar en los nuevos comicios generales que habrá este 2019. A cualquier ciudadano español le puede tocar presidir o ser miembro de una mesa electoral, algo que habitualmente descuadra muchos planes y en este caso concreto el de un veterano aficionado del Real Betis.



Ese diez de diciembre además de las Elecciones Generales se celebra también un clásico de LaLiga Santander como el derbi sevillano entre el Real Betis - Sevilla FC a las 21:00 horas, justo en pleno recuento electoral. Ya ambos clubes han intentado modificar la fecha del encuentro, aunque se han encontrado con la negativa tajante de LaLiga. Sin embargo este aficionado del Betis ha ido más allá y ha presentado un escrito ante la Junta Electoral de Sevilla argumentando que "apoyar al Betis puede considerarse una religión y que no desarrollaría bien su función por el estado de nervios y ansiedad que le generaría no poder asistir al partido", derivado del coste del abono anual el cual perderá, ya que no podrá ejercer su derecho de asistir al estadio.



Asimismo explica que "si la celebración de las elecciones generales no coincidiera temporalmente con la fecha fijada para el antedicho encuentro deportivo, estaría orgulloso del nombramiento como presidente de la mesa electoral. Pero al coincidir uno no puede más que decantarse por el partido de su equipo, el Betis, equipo al que ha antepuesto en circunstancias únicas y de trascendente importancia a lo largo de su vida, tales como la fecha en la que contrajo matrimonio o el nacimiento de su primera hija, al que no asistió por estar en un encuentro deportivo".



Alegaciones para no presidir una mesa electoral el próximo 10 de noviembre.



