"Se me cae la baba viendo entrenar al equipo"

Javier Calleja ha señalado en rueda de prensa que cree que este puede ser un gran año para su equipo y aseguró que se le "cae la baba" cuando ve cómo entrenan sus jugadores.

Tras un comienzo irregular, el Villarreal se ha situado en zona europea en la clasificación, una situación a la que el técnico madrileño restó importancia, aunque reconoció que tiene mérito la mejoría experimentada por el equipo en los últimos partidos.

"Le doy mérito a regresar a estas plazas después de dejar al equipo en esa zona baja, el estar otra vez en estas posiciones es algo que valoro mucho. Pasar de una situación complicada y darle la vuelta tiene mérito, pero tampoco me obsesiono con lo que ha pasado, miro lo que puede pasar", indicó.

"Y veo que este puede ser un gran año, tenemos una gran plantilla, tenemos una base de nivel y los que no juegan vienen apretando y quieren jugar. Jugamos a lo que queremos, tenemos una idea y viendo al equipo entrenar se me cae la baba", prosiguió.

"Lo de estar en Europa es simbólico, no es algo que vea que obsesione al equipo, los veo bien y con ganas de ganar cada partido. No nos obsesionamos en estar en esas plazas, solo pensamos en ganar en Eibar. Es bonito estar ahí, pero no nos obsesiona para nada", insistió.

Sobre el partido que afrontan ante el Eibar en Ipurúa, Calleja comentó que "sabemos como son los equipos de Mendilibar. Tenemos que estar preparados para un partido intenso, no dan balón por perdido, sabemos que van a luchar cada balón con intensidad máxima y que eso no va a cambiar. Sabiendo eso debemos jugar para doblegarles y ser mejores que ellos".

"Espero un equipo que nos va a presionar muy alto, que va a intentar que no saquemos el balón dominando desde atrás y que juguemos más directo. Ellos buscan apretar y jugar en campo contrario, ya que es uno de los equipos que más roba en campo rival, y son muy fieles a su estilo. Un equipo muy intenso, que saca muchos balones laterales, nunca bajan los brazos y no dejan jugar al equipo contrario", añadió.

Ante el apretado calendario que afrontan en este tramo de la temporada, el entrenador reconoció que habrá rotaciones, aunque no aseguró si será en este partido o en los próximos, e informó que salvo Alberto Moreno y Morlanes, más la duda de Peña, el resto están disponibles.

"Por obligación descansa Alberto, y en ese puesto entrará Quintillà; pero las rotaciones no tienen que ser en este partido, pueden ser en el otro encuentro. Tenemos tres días para el partido en casa, por lo que cambios haremos, vamos a ver en que partido. Pero algunos de los que no vienen jugando y están saliendo desde el banquillo tendrán su opción de jugar de inicio. Más que rotaciones son cambios, se mantendrá la base y algunos jugadores entrarán de refresco", aseguró.

Tras los últimos buenos resultados, Calleja admitió que el equipo está con confianza aunque advirtió que no deben dejarse llevar. "Queremos buscar la tercera victoria y debemos ir a ganar en Ipurúa. No será fácil, pero sabemos que ahora tenemos que buscar la victoria siempre, no podemos relajarnos en ningún momento", apuntó.

Por último, se refirió a las reiteradas lesiones de Alberto Moreno al indicar que "está recayendo, no son los mismos músculos, pero sí la misma zona. Estamos hablando con los servicios médicos y viendo el porqué de estas lesiones. Si necesita un trabajo preventivo y que no suceda más, ya que son tres lesiones y debemos trabajar para que no vuelva a suceder".