El Villarreal vuelve a tropezarse en Eibar con la piedra del descuento

El chileno Fabián Orellana dio el triunfo sobre la bocina al Eibar en el tiempo de descuento después de que el Villarreal empatase el primer gol de Kike García ya en el tramo final del partido dando a su equipo un triunfo que los aleja de los puestos descenso a costa de dejar a los castellonenses fuera de los puestos Champions (2-1).

El arranque del partido dejó en evidencia las carencias del Eibar en las últimas jornadas, y el Villarreal atravesaba sin demasiados problemas la medular pese al intento de presión alta de los locales. Así incluso Ontiveros disparó dos veces sobre la portería de Dmitrovic antes de que se cumpliera el minuto cinco.

Poco a poco, los locales se fueron reencontrando consigo mismos, o mejor dicho, con su versión en Ipurua, y fueron metiendo atrás al Villarreal a base de empuje y de colgar balones al área desde las bandas.

Eso sí, los de Mendilibar seguían sin acertar a rematar a portería, algo que les está penalizando mucho en este primer tramo de temporada.

El dominio resultaba estéril para los armeros, mientras que los de Javi Calleja parecían esperar agazapados su oportunidad para buscar la contra y hacer daño al Eibar.

Los minutos seguían pasando y el guión no cambiaba, con dominio local pero sin ocasiones destacables, algo que a todas luces no parecía suficiente para un Eibar muy necesitado de puntos.

Kike García tuvo la ocasión más clara en el minuto 25, pero remató mal de cabeza un centro medido desde la derecha de De Blasis.

Pese a que no tenía el balón tanto como le gustaría, al Villarreal no se le veía demasiado incómodo defendiendo los balones laterales. Enfrente, Orellana era el hombre más peligroso del EIbar, pero sus compañeros no parecían entenderle en algunas jugadas, pese a que el chileno rompía líneas con facilidad y parecía omnipresente en el ataque local.

A todo esto, Dmitrovic era un mero espectador de un partido que dominaba el EIbar pero que no terminaba de llevar a su terreno en forma de gol, más por falta de puntería que de juego, pese a tener a dos rematadores como Enrich y Kike García en el campo.

Chukweze tuvo el 0-1 en el último minuto de la primera parte, pero su remate se marchó por encima de la portería y así se llegó al descanso, con un Eibar dominador pero muy fallón en el remate, y con un Villarreal que esperaba su ocasión sin desesperarse.

Sin cambios en los onces, la reanudación arrancó con un Villarreal algo más incisivo que en el primer acto, algo que el EIbar trataba de evitar con su presión adelantada.

Javi Calleja mandaba calentar a su arsenal de banquillo, con Cazorla, Gerard Moreno o Moi Gómez, lo que no era tranquilizador para la parroquia armera.

Pese a todo, y ante la ausencia de cambios, el partido volvió al guión de la primera mitad, con un equipo local colgando todos los balones que ponía pero sin poner en dificultad a los defensores amarillos.

Cuando Moi Gómez esperaba para ingresar en el terreno de juego, un córner botado desde la derecha fue perfectamente cabeceado por Kike García, que anotaba su primer gol de la temporada y adelantaba a un Eibar que, por llegadas, había hecho méritos para ello.

Al Villarreal no le quedaba más remedio que tirarse hacia arriba a por el empate, y Calleja dio entrada a Gerard Moreno para tratar de, al menos, igualar el resultado.

Mendilibar contrarrestó el cambio dando entrada a Charles por un desacertado Enrich, con la intención de mantener la frescura en la que siempre es la primera línea de presión del EIbar para evitar la salida del balón del rival.

Los amarillos lograron retrasar la defensa armera, algo poco habitual aunque vaya ganado, y Mendilibar arengaba a los suyos para que no cambiasen su estilo habitual.

A pesar de todo, Orellana, la mayor pesadilla para la defensa visitante, tuvo una clara ocasión que salvó Asenjo ya dentro del último cuarto de hora de partido.

El chileno seguía siendo el mejor de su equipo con diferencia, y el Villarreal no podía frenarle pese a los esfuerzos de todos sus defensores.

Kike García envió un balón al larguero, y Orellana disparó fuera por poco el rechace de la misma jugada, dejando claro que los locales no estaban dispuestos a defender el resultado dentro de su propia área, sino más bien al revés, haciendo bueno aquello de que la mejor defensa es un buen ataque.

Los de Javi Calleja querían llegar y achuchar en los últimos minutos en busca de la igualada, pero les resultaba casi imposible poder sacar el balón controlado desde atrás.

Inui también tuvo una buena ocasión ya entrados en los últimos cinco minutos, pero su disparo fue repelido a córner. Y llegó la pesadilla para el Eibar, cuando Gerard Moreno aprovechó el regalo defensivo del EIbar para batir de forma magistral a Dmitrovic, ante el enfado de Mendilibar.

Faltaba un minuto más la prolongación, y ahí fue cuando apareció Asenjo con dos espectaculares intervenciones que evitaron que los armeros volvieran a ponerse por delante en el marcador.

También Ekambi tuvo la suya para redondear la remontada, pero su disparo golpeó el lateral de la red en pleno tiempo de prolongación.

Pero fue Orellana, el mejor del partido, el que dio al Eibar el gol de la victoria en el minuto 94, con un tanto que hacía justicia a lo visto en el campo y otorgaba mucho oxígeno a un Eibar que respira ya más tranquilo con la victoria.



- Ficha técnica

2 - Eibar: Dmitrovic; De Blasis, Arbilla, Oliveira, Cote; Orellana, Escalante, Diop (Expósito, min. 67), Inui; Kike García (Pedro León, min. 86) y Enrich (Charles, min. 71)

1 - Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau, Quintallá; Iborra, Trigueros (Gerard Moreno, min. 66), Anguissa (Cazorla, min. 72), Ontiveros (Moi Gómez, min. 63); Chukweze y Ekambi.

Goles: 1-0, min 61, Kike García. 1-1, min. 87, Gerard Moreno, 2-1 min 94 Orellana.

Árbitro: Cuadra Fernández, del colegio balear. Amonestó por el Villarreal a Anguissa (min. 14), Iborra (min. 73), Quintillá (min. 78)

Incidencias: 5583 espectadores en Ipurua. Se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido ex presidente del Eibar Juan Luis Mardaras. Rubén Peña, hoy en el Villarreal, recibió una distinción por parte de las peñas del Eibar por su juego en la pasada temporada.