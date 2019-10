Prueba de fuego en Ipurua

El Villarreal busca frente al Eibar en Ipurua su victoria número 300 en Primera División. Es un dato anecdótico, pero de lo que no hay ninguna duda es de que los puntos que este jueves hay en juego en el recinto armero son de vital importancia para el equipo si es que realmente tiene intención de estar arriba. Eso no es una anécdota.

El valioso triunfo cosechado ante el Alavés sirvió para que el equipo pasase una noche de forma provisional en puestos Champions y para quedarse al filo de la zona europea de forma real, pero esto no para. Ahora llega un microciclo de tres partidos para los amarillos antes del próximo parón por compromisos de selecciones que incluye este encuentro y otros dos más ante Athletic Club y Mallorca. Probablemente sean los que dicten a qué aspira este equipo esta temporada.

Así las cosas, el Villarreal llega a Ipurua con el objetivo de mantener su buena dinámica de juego y resultados, sumando una tercera victoria consecutiva para meterse en la zona europea de la clasificación. Mantienen la baja de Bruno Soriano, al que se han sumado esta semana los laterales Alberto Moreno y el centrocampista Manu Morlanes; mientras que Rubén Peña, que sigue con molestias en su rodilla derecha, es duda, por lo que Calleja ha convocado a diecinueve jugadores. En la convocatoria ha entrado el canterano Migue —de Vila-real al igual que Pau Torres—, aunque Calleja ha de hacer un descarte.

Si se confirma la baja de Rubén Peña, el técnico no podrá contar con sus dos laterales titulares, lo que le obligaría a recuperar a Mario Gaspar y Xavier Quintillà para el equipo titular.

Respecto al posible once, el técnico ha reconocido que puede haber rotaciones en el equipo, algo que no ha hecho todavía en esta temporada, aunque no desveló si hoy o el próximo fin de semana. Unos cambios que no parece que vayan a ser radicales y que podrían significar la entrada de algunos jugadores que vienen destacando en los últimos partidos como Samu Chukwueze, Manu Trigueros y Ontiveros... si es que entran.



Rival intenso y herido

Tras la derrota y la mala imagen ofrecida por el Eibar en Valladolid, los armeros están obligados a sacar su mejor versión ante el Villarreal en Ipurua, el escenario en el que se transforman y son capaces de todo.

Lo necesitan porque los nueve puntos que refleja su casillero empiezan a ser preocupantes, y lo pueden ser más si no logran un resultado positivo.

Una de las claves de este mal arranque está en la delantera, ya que de cuatro atacantes puros, sólo uno, Charles, ha visto puerta hasta la fecha. Eso y la defensa adelantada que tan buenos resultados le ha dado en muchos partidos, pero que parece hacer aguas últimamente.