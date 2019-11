Ekambi, llamando a Europa

No es de los que se prodigan públicamente. La barrera del idioma es importante para él y por ello todavía no comparece tanto como a él le gustaría. Pero Karl Toko Ekambi nunca rehúsa a dar la cara y analizar cada partido. Más relajado, y en las entrañas del vestuario del Estadio de la Cerámica, el internacional camerunés mostró su lado más humano para una entrevista concedida para la televisión oficial de LaLiga, que ayer se hizo pública.

Ekambi, que vive un gran momento como goleador 'groguet' comenzó describiéndose como «un jugador bastante rápido y fuerte, que aporta mucha profundidad» al equipo. De hecho, en referencia a sus registros anotadores explicó que «estoy mucho mejor que el año pasado» y que «he podido ser titular en ocho partidos y marcar cinco goles», justo la mitad de los que hizo el curso pasado, en el que tuvo minutos en 34 ocasiones. El camerunés se refirió al dato con positivismo. «Marqué diez goles y este año intentaré marcar bastantes más. Creo que lo conseguiré».

El delantero amarillo analizó la dificultad de LaLiga y su adaptación a España. «Pasé una mala temporada en mi primer año», explicó. «Pero ahora hemos vuelto fuertes y hemos completado un buen inicio del campeonato. En LaLiga hay que estar muy concentrado y sobre todo no encajar goles. Sabemos que al Villarreal le gusta tener la posesión, con lo cual si no somos capaces de marcar y conservamos la pelota, tampoco encajaremos», explicó sobre la idea de Calleja. «Pero no solo me gusta el fútbol en España», bromeó. «Me he habituado al ritmo español. Me encanta este campeonato por su competitividad y también me encanta el clima y el club en el que juego, el Villarreal», dijo sobre su adaptación al equipo tras llegar el curso pasado.

Además, Ekambi también se refirió a la competitividad del equipo, sobre todo en los puestos de ataque donde se cuenta con Gerard Moreno, el máximo goleador de LaLiga con ocho goles y con otros efectivos de calidad como Bacca, Moi o Samu. «Tenemos una plantilla muy fuerte, en la que cualquier jugador puede ser titular», añadió. «Tenemos goleadores de calidad y con confianza como Gerard, y otros que tienen mucha facilidad para anotar como Cazorla o Moi», añadió a lrespecto. «Están marcando goles desde el inicio y eso les da más ganas y confianza para intentar buscar más el gol que de costumbre».



Un objetivo claro en Vila-real

Por último, el atacante camerunés se refirió al objetivo del club amarillo, que es el de regresar a Europa tras no clasificarse para ninguna de sus competiciones en la presente edición. «Claramente el objetivo del club es conseguir una plaza europea. Vamos a poner todo de nuestra parte para lograr de nuevo estar en Europa, que es lo que tanto quiere el club y pienso que es donde merece estar», dijo.

«Con la calidad que tenemos en la plantilla, creo que es una obligación estar en Europa y vamos a darlo todo para conseguirlo», añadió al respecto.

De momento el Submarino está en ello. El equipo de Javi Calleja es octavo, con 18 puntos y a dos puntos de los puestos de Europa League directa, que marca el Granada. No obstante, hace unas jornadas estuvo incluso en zona Champions. El objetivo es volver a esa regularidad tras la derrota en Ipurua (2-1) y el posterior empate en La Cerámica ante el Athletic (0-0).