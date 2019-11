Tebas tiene fe ciega en Roig para ir a Miami

Tebas ha hablado en la presentación de la tercera edición de LaLiga Genuine y se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de que el Villarreal-Atlético se dispute fuera de España, en Miami, si bien dio la sensación también de que el mandatario de la patronal de clubes se manifestó para ejercer presión a favor del partido Villarreal-Atlético de Madrid en Miami. El presidente de LaLiga ha esgrimido como principal arma el hecho de que la RFEF haya decidido exportar también su producto de la Supercopa: "Lo veo igual que el año pasado porque nos hemos tenido que apoyar en la justicia para pedirlo, no he visto ninguna variación. A lo mejor considero que debería haber sido (la RFEF) más comprensiva después de lo que han propuesto, porque ellos correctamente quieren sacar un torneo fuera de España. En nuestro caso no es un rendimiento económico sino un rendimiento de imagen y de marca en un país muy importante para nosotros, pero bueno, ¿para sacar ciertos rendimientos por qué no puede hacerlo LaLiga?".

Ese ha sido su principal caballo de batalla, aunque en su alocución ha dejado entrever que esta vez, al contrario de lo que sucedió la pasada campaña con el FC Barcelona, confía plenamente en que el Villarreal —y por extensión el Atlético de Madrid también— no se van a rendir hasta el final: "El año pasado fue que dos días antes de la vista el FC Barcelona decidió no seguir con el proyecto para adelante, pero nada más. Igual que el año, pasado, esperar al día 14 que será la vista y confiamos en que el juez nos dé la razón ahora que se va a jugar no sé en qué sitio del mundo la Supercopa, pues por qué no vamos a jugar un partido en Estados Unidos como la NBA o la NFL... pero una cosa normal".

La entidad amarilla, desde que la noticia salió a la luz e incluso antes, ha apostado con fuerza por llevar el encuentro a tierras estadounidenses sin tapujos. Fernando Roig, de hecho, confirmó que el club había cursado la solicitud a la RFEF junto con LaLiga y y el Atlético de Madrid. El dirigente amarillo expresó que si algún seguidor abonado del Villarreal se puede sentir perjudicado, para paliar ese perjuicio hay distintos tipos de compensaciones: "Habrá 600 entradas gratis y plazas para viajar en vuelo charter ida y vuelta con noche de hotel en Miami; también 3.000 entradas para el Atleti-Villarreal con Ave Charter de Castellón a Madrid y noche de hotel; si a alguien eso no le convence, también se ofertará un abono en el descuento del año próximo que será de un 40%; y una cuarta vía que sería un 20% de descuento sobre el abono de esta temporada".

Roig ya en su día manifestó que confía en que esta vez sí salga adelante pese a que la pasada campaña el Girona-Barça no se pudo llevar a Estados Unidos: "Realmente es bueno para el fútbol y desde el Villareal hemos dicho que sí a una idea que pueda beneficiar al futbol y al Villarreal. Espero que sea con el consenso, con todos de acuerdo, va a ser una expansión del futbol español y del Villarreal fuera de España (...) Igual que se va a jugar una supercopa fuera de España y es bueno, yo creo que exportar siempre es bueno. El año pasado no se pudo hacer, yo espero que este año si se pueda hacer (...) Yo he hablado con los capitanes y es una idea bonita, ilusiona y tal. Trabajar y no crispar. Dinero no ganamos nada, pero si no lo hacemos podemos perder una posibilidad con un patrocinador como hay en Miami. En ese estadio se juega la Superbowl en febrero y antes iría el Villarreal. Será un viernes, el día de la Constitucion Española, espero que sirva para muchos años".