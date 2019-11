David Villa, nuevo propietario de un club en Estados Unidos

El Queensboro FC ha nacido en Estados Unidos y participará en el campeoanto de la USL a partir de la temporada 2021. La segunda división del fútbol en el gigante americano tendrá a David Villa de esta manera como uno de los propietarios de una de las franquicias ya que el exdelantero valencianista forma parte de este proyecto junto con Jonathan Krane, CEO de KraneShare, empresa con sede en la ciudad de Nueva York. El propio David Villa habló sobre este nuevo proyecto. "Me enorgullece decir que he tenido una conexión de larga duración con Queens", explicó el futbolista. "Viví aquí durante cuatro años mientras desarrollaba mis academias de fútbol, ??enseñando a los niños no solo a practicar el deporte sino también a apreciar los valores del juego. Queens es, y siempre ha sido, especial. Sientes la pasión por el fútbol caminando por las calles", señaló el '7'.

El delantero se mostró además muy feliz por ser parte de un proyecto ambicioso que empieza en segunda pero que quiere crecer en los próximos años. "Estamos orgullosos de traer un equipo profesional a esta ciudad. Es el siguiente paso obvio después de las clínicas, campamentos de verano, academias y varios otros programas para niños y niñas que hemos realizado en Astoria, Flushing y Queens College", explicó el delantero.

Su socio, Jonathan Krane, aseguró que está tremendamente orgulloso de tener al mejor delantero de la historia de España en este proyecto. "La oportunidad de traer fútbol profesional a Queens ha sido un sueño para mí y no puedo esperar más para lograr un club de la USL del que Queens pueda estar orgullosa", dijo. "Estoy encantado de trabajar con David y representar al municipio al máximo mientras esperamos comenzar en 2021", sentenció.