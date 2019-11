El futuro de Emery pende de un hilo

El futuro del técnico español Unai Emery en el Arsenal es todo una incógnita. El entrenador acumula cinco partidos consecutivos sin ganar y son muchos los seguidores del club 'gunner' que piden su destitución, aunque desde la directiva del equipo londinense de momento prefieren tener un poco más de paciencia y esperar a ver cómo evoluciona la situación del equipo.

La última decepción para el exvalencianista se produjo el pasado sábado, en Leicester, donde el Arsenal cayó 2-0 ante uno de los rivales directos por los puestos europeos. Esa es, ahora mismo la preocupación en el Emirates Stadium, puesto que cualquier otra cosa que no sea la clasificación para la Champions League sería un fracaso, y el técnico de momento está a ocho puntos del Manchester City de Guardiola, el cuarto en la tabla y primer clasificado para la máxima competición continental por el momento.

Esta situación no es una novedad, puesto que la irregularidad del equipo de Emery se remonta al inicio del curso, y eso que la dupla Aubameyang-Lacazette hizo que el equipo cumpliera con las expectativas durante las primeras jornadas de la Premier. Lo que comenzó con victorias y alegría por los puntos logrados ante Newcastle (0-1) y Burnely (2-1), fue convirtiéndose en dudas y preocupación cuando llegaron rivales de mayor entidad. En Anfield Emery cedió (3-1) y ante el Tottenham, en casa, no pudo pasar del empate (2-2), y de nuevo gracias a sus delanteros, que remontaron un 0-2 adverso.

Entonces el proyecto del preparador de Fuenterrabía comenzó a tambalearse. En Vicarage Road, el dañado Watford remontó el doblete de Aubameyang (2-2) y posteriormente, el equipo reaccionó, pero nunca llegó a encontrar la continuidad con buenos resultados. Tras la victorias en Europa League ante Eintracht (0-3) y Standard Lieja (4-0), y la liguera ante el Aston Villa (3-2), llegó el tropezón en Old Trafford (1-1) y posteriormente una racha que le mantiene en la cuerda floja, pese al solitario triunfo ante el Bournemouth (1-0), en casa de por medio.

El recién ascendido Sheffield United, una de las revelaciones de la temporada, se impuso en su estadio (1-0) y Emery no propició ninguna reacción de su equipo en los duelos posteriores, ante Crystal Palace (2-2) o Wolves (1-1), rivales de la tabla media a los que debería haberse impuesto para seguir en la zona noble de la clasificación. Por si fuera poco, el equipo cayó eliminado en los penaltis de la Capital One Cup por un Liverpool plagado de suplentes y después de ir ganando 1-3, y empató ante el Guimaraes (1-1), colista del Grupo F de la competición europea.

La situación del equipo ha ido empeorando hasta el momento actual, el peor de la temporada. El Arsenal no gana en Premier desde el seis de octubre, y de momento es sexto, igualado a puntos con el Sheffield United en el puesto que daría acceso a la Europa League. No obstante, ese nunca había sido el objetivo del cuadro 'gunner', que sueña con volver a la Champions, algo que no ocurre desde la temporada 16/17.



Emery pide paciencia

El entrenador vasco sabe que atraviesa un momento complejo. Tanto es así, que tras la última derrota ante el Leicester pidió paciencia. "Cambiamos muchos jugadores y tenemos jóvenes. Sabemos que estamos en el camino correcto", dijo.

Mientras, altos mandos de la directiva saltaron en su defensa. "Las cosas deben mejorar para cumplir nuestros objetivos y creemos firmemente en que Unai es la persona adecuada para el puesto. Estamos trabajando para darle la vuelta a la situación". Por tanto y de momento, el exvalencianista cuenta con el respaldo de los directivos, aunque la situación podría cambiar si este sábado no gana en el Emirates Stadium al Southampton (16:00 horas).

Por el contrario, el técnico ya ha colmado la paciencia de la afición, que tras el último encuentro inundó las redes sociales con el hashtag #EmeryOut (#EmeryFuera), pidiendo su dimisión. Por si fuera poco, tampoco cuenta con el 100% del respaldo dentro del vestuario. El delantero Aubameyang le ha faltado recientemente el respeto a través de redes sociales, dando 'Me Gusta' a una crítica que calificaba al técnico de títere. A ello se ha de sumar la compleja situación en torno a Xhaka, apartado del equipo y despojado de la capitanía por enfrentarse a la afición.



Emery, peor que el peor Wenger

Con la última derrota ante el Leicester, el Arsenal de Unai suma el peor arranque de temporada del Arsenal desde 1982. De momento, algunos supporters ya piden el regreso del mítico Wenger, al que tras 22 años en el cargo echaron también después de una fatal racha con el equipo. De los últimos 50 partidos del técnico francés, el Arsenal ganó 27, mientras que con los 50 primeros partidos de Emery el equipo se ha impuesto en 25. Además, el francés sumó 88 puntos en la Premier, mientras que el vasco de momento lleva 87, uno menos.