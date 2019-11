Iborra ejerce de gran capitán y analiza la situación del equipo

Iborra es algo más que un mediocentro del Villarreal. Desde que llegó en el mercado de invierno la pasada temporada, ha demostrado su implicación y el ejercicio de un liderazgo tan responsable como necesario. Siempre sumando, levantando la voz cuando considera que es necesario en beneficio del grupo. Y tocaba defender al Villarreal ante la acumulación de errores en contra que ha sufrido el equipo. Iborra ejerció de gran capitán y habló claro y sin tapujos. Y también ejerció la autocrítica. Un curso de líder para poner de ejemplo en las universidades.



Jugadas raras

«Yo no quiero que me den nada, pero tampoco que me quiten. No me quiero quejar, pero debemos hacerlo. Llevamos dos semanas con jugadas raras y no se revisan. Y yo me pregunto el porqué y quiero saber el criterio y si es del árbitro, prefiero que decida él y que no haya VAR. Ya que sin VAR había polémica, pero con él la hay igual y peor. Tienes una herramienta que puede solventar ciertas dudas y no la utilizas, no lo entiendo», analizaba en un tono tan crítico como cargado de razones.



La tecnología del VAR

Iborra continuaba su razonamiento: «Ya que ahora tenemos una tecnología que no se aplica, no entra en jugadas en las que debería entrar y no lo hace, solo quiero que si existe esa herramienta, se utilice siempre, y si no se hace que se diga el porqué, ya que no entiendo el criterio. El otro día no va a ver una jugada que creo que es para revisarla, y ni se acerca. Y otros días la misma jugada se revisa y se analiza y el árbitro va a verla».

Vicente Iborra, cuestionado por el motivo por el que se cobró penalti en una acción en la que no hubo ninguna falta, descubría la explicación del colegiado: «Obviamente señala penalti por contacto, el me lo dice, pero yo le digo que vaya a ver cómo es el contacto. No es lo mismo que le golpee yo, que me golpee él. Yo no entiendo que en el VAR no le digan que vaya a revisar esa jugada, ya que es muy dudosa. No entiendo que estando el VAR y siendo una jugada que hay que verla, no lo haga. Si la finalidad del VAR es encontrar la justicia, como es posible que sigan habiendo jugadas que no la haya. Creo que deben explicar mejor ese criterio y explicar las decisiones que se toman y hacerlo para que sepamos cómo se utiliza esta herramienta. Ahora mismo no sabemos».

A la vez, el centrocampista valenciano también reclamaba mas fortaleza mental para afrontar los reveses del VAR. «Creo que debemos reaccionar mejor en las decisiones y no debe afectarnos tanto y venirnos abajo aunque no es fácil, ya que son jugadas clave y te dejan tocado», incidía respecto a la influencia negativa que está ejerciendo el video arbitraje en el Villarreal.



Autocrítica constructiva

Y no se escondió para autoexigirse mucho más tanto a nivel individual como colectivo: «Es momento de hacer autocrítica y de reaccionar si queremos estar arriba, el partido del Celta de Vigo es una final si queremos mirar hacia arriba y no hacia abajo».

«Debemos ser exigentes y competitivos como ha dicho Gerard Moreno, debemos dar un paso fuera de casa si queremos estar arriba», reivindicaba. Iborra restaba importancia a su sustitución al descanso en Mallorca para dar entrada a Chukwueze. «El equipo necesitaba una reacción y el mister decidió que me quedara en el vestuario y lo respeto porque ambos queremos el bien del equipo». Y ofrecía su punto de vista respecto a las lagunas que sufre el Villarreal en momentos del partido. «Es verdad que a veces el equipo se parte, puede que por ese afán de atacar y esa ambición de cara a la portería rival. A veces nos aceleramos demasiado y acumulamnos demasiada gente arriba, es verdad que deberíamos tener más equilibrio y tenemos que ser un bloque», concluía Iborra.