Detener a Ferran se está poniendo muy complicado

Un gol generado, un buen puñado de acciones importantes y un remate de cabeza –a quemarropa– que no terminó en la red por la reacción milagrosa de Jankov, portero de Macedonia. Ferran está en un momento en el que es muy difícil de defender. El valencianista dejó su impronta en Santo Domingo. Es una constante, siempre pasan cosas cuando entra en contacto con el balón. En la Selección y en el Valencia CF. La Sub-21 posteurocopa de Italia sigue avanzando y lo hace con Ferran a la cabeza. En Alcorcón no estuvo Dani Olmo, con la absoluta. Siempre es difícil no echar de menos a un talento con su dimensión, pero en Alcorcón dieron un paso al frente jugadores como Adrià Pedrosa y Aitor Buñuel (los laterales), como Manu García o Pepelu.



El Levante UD tiene mediocentro ahí. La cesión al Tondela portugués está cogiendo forma de éxito. Pepelu fue titular en un partido marcado como importante por De la Fuente, en una posición a lo Busquets; estuvo firme y puso el centro que pudo significar el 3-0, le faltó dirección a Ferran, pero queda el desmarque.



Centros que son medio gol

Brillan los ex del Mestalla

Ficha técnica

La mezcla generacional promete. En la base están como garantía los campeones de Europa Sub-17 y Sub-19, la camada 2000-2001, con Ferran –por supuesto– y también con el valenciano Abel Ruiz, delantero titular, o Sergio Gómez, que dejó constancia de su creatividad con la asistencia del 3-0 final. Pedrosa enganchó bien el balón y demostró que Cucurella tiene competencia. Eric García (Manchester City) va a ser el central de referencia, seguro.El 0-0 lo rompió, bien pronto, Manu García. El jugón del Sporting, retornado a Mareo, tras su paso por City, Alavés, NAC Breda o Toulouse, se está cogiendo. Alejandro Pozo le lanzó por el centro y el asturiano liquidó a su marcador con–tres o cuatro– hasta romper a Jankov. La segunda parte levantó el telón con la maniobra del 2-0. Después de un par de servicios muy tensos, Rufati no pudo responder al centro de Ferran. Asistencia con copyright. El extremo puso el balón en la zona de peligro, difícil para el portero, compleja para el defensor, ideal para el compañero. Esta vez fue en propia puerta.(Israel), pero antes tuvo tiempo de forzar una amarilla.entró en el partido demostrando que va a aportar cosas diferentes.El centrocampista del Elche volvió a enlazar minutos de distribución clarividente, con continuidad. Esas condiciones le permitieron brillar en el Mestalla, una pena que su ciclo terminara en ruptura. Buena segunda mitad en lugar de Óscar Rodríguez.Por ahora, De la Fuente lo prefiere en el lateral derecho por delante de Pedro Porro. España domina. El martes, nuevo reto en Israel.

3.- España: Álvaro Fernández; Aitor Buñuel, Clemente, Éric García, Pedrosa; Pepelu, Óscar (Gonzalo Villar, m.46), Manu García (Fran Beltrán, 68'); Ferrán Torres (Sergio Gómez, m.80), Abel Ruiz (Andrés Martín, m.46) y Alejandro Pozo (Ansu Fati, m.46).



0.- Macedonia: Jankov, Todoroski (Jovanov, m.83), Serafimon, Rufati, Antovski (Abaz, m.71); Zdravkovski (Trapanovski, m.46), Ackovski, Atanasov (Frazlagic, m.46); Mitrovski, Ritovski (Gjorgjievski, m.71) y Churlinov.



Goles: 1-0, min.6: Manu García. 2-0, min.46: Rufati p.p. 3-0, min 86: Adrià Pedrosa.



Árbitro: Kristoffersen Mads-Kirstofer (DIN) amonestó a Óscar en el minuto 44, por parte de España y a Ackovski en el m.36 , Rufati en el m.63 y Serafimov en el m.71, por parte de Macedonia.



Incidencias: Partido clasificatorio para el Europeo de 2021 disputado en el estadio Santo Domingo de Alcorcón (Madrid).