El Submarino, como en casa

Malta da para lo que da. El partido no sirve como referencia competitiva, pero sí ayudó a perseverar sobre las ideas del seleccionador. Pese a la superioridad, pese al marcador a favor desde bien pronto, la Selección estuvo metida siempre, jugó con intención y brindó un final de viernes tarde entretenido. Buen fútbol, ganas de agradar. Robert Moreno apostó por un once bastante alternativo. Gayà, por ejemplo, no participó pensando en la cita más exigente de esta ventana internacional: Rumanía, el lunes. Era un rival para hacer méritos y todos los jugadores los hicieron. Por encima del resto, brillaron los representantes del Villarreal. Cazorla se fue ovacionado, Pau Torres debutó con celebración, Gerard Moreno participó en cuatro goles de los siete goles y Raúl Albiol se consolida como pareja ideal de Ramos en el eje de la defensa. El Carranza, se tiñó de rojo amarillo rojo.

Álvaro Morata abrió el marcador a trompicones, pero el resto fueron golazos. Punto para el colchonero camino de la Eurocopa y puntazos para Gerard Moreno. El punta groguet ha entrado como un guante en el equipo, ya dejó muy buenas sensaciones ante Suecia. Calleja y Robert Moreno lo están utilizando a lo Rodrigo, banda derecha y centro. Los goles de Morata, Cazorla y Sarabia estuvieron precedidos por un último pase de Gerard. A los puntos fue el MVP y coronó la actuación con su golito.

La suma de Alcácer y Bernat

gustándose. Lo hicieron fácil. Robert Moreno insistió en la previa en un plan para abrir defensas cerradas y romper el candado de adversarios replegados.Cazorla hizo un buen gol. La realidad es que Parejo no lo tiene fácil. Habrá que medir a la competencia en primavera y ante adversarios más potentes. La columna vertebral entrará ante Rumanía. L, pero el nivel será más aproximado a lo que España se encontrará en la Eurocopa. Busquets Saúl Ñíguez y Fabián son los tres centrocampistas de Robert Moreno. Por delante, Oyarzabal más los recambios de Rodrigo Moreno Ceballos , que están lesionados.. El mediapunta del Dinamo de Zagreb tiene ritmo, desborde, creación, pegada. Es una pieza para meter en el engranaje.

Juan Bernat está para lo que haga falta. Es el lateral izquierdo del PSG. Suyo fue el –gran– pase, de la muerte, para Gerard. Paco Alcácer siempre suma en la Selección y tiene mérito. Estrelló un balón palo y le sobró un palmó en una vaselina que le tiró a Bonello, pero asistió a Pau con un buen cabezazo. El central debutó entrando por Ramos, jugó con Albiol y lo primero que hizo fue el 3-0. Todo rojo, groguet, rojo.



- Ficha técnica:

7 - España: Pau López; Jesús Navas, Raúl Albiol, Sergio Ramos (Pau Torres, m.60), Bernat; Thiago Alcántara, Rodri, Santi Cazorla (Alcácer, m.53); Gerard Moreno, Morata (Dani Almo, m.66), Sarabia.

0 - Malta: Bonello; Corbolan (Micallef, m.33), Jonathan Caruana, Agius, Muscat, Pisani (Grech, m.75); Paiber, Vella, Muscat (Tristan Caruana, m.63) , Mbong; Nwoko.

Goles: 1-0, M.23: Morata. 2-0, M.41: Cazorla. 3-0, M.60: Pau Torres. 4-0, M.62: Sarabia. 5-0, M.68: Dani Olmo. 6-0, M.71: Gerard Moreno. 7-0, m.85: Jesús Navas

Árbitro: Viktor Kassai (Hungría).

Incidencias: Partido de la novena y penúltima jornada en el grupo F de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 disputado en el estadio Ramón de Carranza ante unos veinte mil espectadores (19.773) que llenaron sus gradas. La selección española estrenó la nueva camiseta que utilizará en la Eurocopa. Antes del encuentro fue homenajeado Sergio Ramos, que, con 169 partidos, es el futbolista que más ha jugado en la absoluta.