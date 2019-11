Chukwueze ya no esconde que quiere irse a la Premier

El futuro de Samu Chukwueze, la perla de la cantera amarilla junto a Pau Torres, podría estar en la Premier. El jugador, que ha ido de más a menos desde que irrumpiera en el fútbol profesional el pasado curso, no está contando con las oportunidades y el protagonismo deseado en el Villarreal CF y afirmó, tras el partido de Nigeria ante Lesoto, que quisiera jugar en la Premier League.

La competición inglesa atrae al joven atacante desde hace tiempo, pero este ya no se esconde, e incluso da motivos para ello, con crítica incluida hacia el cuadro castellonense por su gestión y a su entrenador, Javi Calleja. "Mi ambición es jugar en la Premier League, pero quiero ir a un club donde realmente me quieran y donde sea un jugador titular", dijo el atacante al medio Fast Track.

El jugador, que comenzó como un avión el pasado curso, no encuentra la regularidad en La Cerámica, donde este año solo ha sido titular en cinco ocasiones, pese a que ha jugado en 12 de los 13 partidos de LaLiga, un total de 671 minutos, en los que además ha anotado dos goles y repartido dos asistencias. Además, recientemente ha sido nominado al Trofeo Kepa, un Balón de Oro para jugadores menores de 21 años.

No obstante, las sensaciones de Chukwueze no son similares a las del año pasado, cuando levantó el interés de diversos clubes de Europa, e incluso se rumoreó con un posible traspaso al Atlético. La temporada 18/19, su primera en la élite, fue inmejorable: anotó 8 goles en total y terminó en tercer lugar en la Copa de África con su selección, los 'Super Eagles' en Egipto, con notable protagonismo. No obstante, este año las cosas no van como él esperaba. "Tanto el entrenador como el dueño del club al que vaya tienen que quererme", dijo tras el triunfo ante Lesoto. En dicho partido anotó uno de los cuatro goles que hizo el combinado africano (2-4).



El Liverpool sigue al acecho

Por su proyección, condiciones y sobre todo edad (19 años), Chukwueze es un futbolista muy a tener en cuenta, y en la Premier League no ha pasado desapercibido. Tanto Liverpool como Manchester City, los dos grandes de la competición inglesa estuvieron interesados antes del mercado de verano, tal y como publicó el portal 'Daily Mail'.

El caso de los 'reds' es muy llamativo, ya que incluso ha compartido en su página web el 'scouting' realizado sobre la perla amarilla, dando veracidad a unos rumores que van tomando forma. En Vila-real, conscientes del potencial del atacante, no se quedaron de brazos cruzados, y a principios de la presente temporada, y con vistas a lo que podía pasar, renovaron a Samu hasta 2024 con una cláusula de 100 millones de euros, casi el doble ya que estaba en torno a los 60-65. Cabe recordar que Samu llegó al cuadro valenciano en 2017, por una cantidad cercana al medio millón de euros, de la Diamond Football Academy.

En La Cerámica querían evitar a toda costa, un nuevo caso Rodri, jugador con el que no hubo margen de maniobra y que terminó marchando por 20 millones más variables al Atlético, antes de terminar también en la Premier, precisamente con Guardiola en Manchester.