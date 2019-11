"Quiero saber si alguien se lucró con mi donación"

La polémica sobre el transplante de hígado realizado sobre Eric Abidal, exjugador y actual director deportivo del FC Barcelona, se ha reactivado recientemente. Gerard Armand, el primo del exfutbolista y el supuesto donante del órgano que le salvó la vida declaró hace unos días los juzgados para defender su inocencia: se llegó a sospechar que podría haber sacado beneficio económico con el transplante.

Armand ha dado la cara recientemente en el diario El Confidencial. En primer lugar, el familiar de Abidal declaró que "cuando leí que el hígado de Eric no era el mío me quedé de piedra". Se refería a las filtraciones que salieron a la luz en torno a una posible compra de un hígado (de una tercera persona) para sustituir el suyo, algo que confirmó el expresidente culé Sandro Rosell en una sospechosa llamada telefónica.

Al parecer, y según ciertas conversaciones interceptadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil el 20 de abril de 2017, todo habría sido una estrategia del FC Barcelona para 'vender' a la opinión pública que Abidal recibía un órgano donado por su primo, pero realmente no era así. "Si Eric estaba al tanto, la cosa se va a poner muy fea", manifiesta Armand.

Para Gerard Armand la situación en torno a aquella donación es de total incertidumbre. "Cuando leí la noticia, pensé primero que era una barbaridad, puesto que yo fuí el donante. Estuve mes y medio en el hospital. Pero al cabo de los meses, me hice muchas preguntas. No entendía nada y sigo sin entenderlo, puesto que intenté imaginarme todas las posibilidades. Por eso he comparecido ante la Justicia, para saber si alguien se lucró con mi donación, con mi cuerpo. Dicen que hay dinero que alguien ha cobrado y yo no estoy al tanto", denunció.

El primo de Abidal negó, además, haber aceptado cualquier tipo de prestación económica por su donación. "Mi abogado vino a verme a Barcelona y le dije lo mismo que he dicho en el Juzgado. Conservo mi viejo coche, trabajo en la misma empresa y ahora mismo estoy inscrito en el archivo de morosos. Si hubiera cobrado ese dinero, no habría cambiado de trabajo, porque soy obrero de vida. Cuando su mujer me llamó me dijo que no era posible pagarme, ni darme recompensa porque se habría considerado tráfico, pero yo tampoco la hubiera querido, porque es mi familia y lo hice por mi primo".



La evolución de la relación entre primos

Por último, Gerard Armand declaró que ya no tiene relación con su primo. "Los días anteriores a la operación la relación fue muy buena. Hacía tiempo que no nos habíamos visto, así que nos volvimos a encontrar. Ahora hace ocho o nueve meses que no sé de él. Ya no hablo con él", dijo. "Lo único que quiero es que acabe todo de una vez y retomar mi vida con normalidad". "Me han citado, pero también van a citar a Abidal y a Sandro Rosell para que den explicaciones sobre esas conversaciones", zanjó.

Esta relación no ha sido siempre así. Hace unos meses, cuando se puso en duda a Armand por un posible cobro, fue el propio Abidal el que desmitió cualquier tipo de interés de su primo defendiendo su 'honorabilidad'.