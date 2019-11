Gonzalo Villar: "Si pienso en los rumores del Valencia CF me vuelvo loco"

Gonzalo Villar se ha incorporado este jueves a los entrenamientos del Elche CF después de su presencia con la selección española sub'21 para disputar los encuentros frente a Macedonia e Israel, en los que jugó 45 minutos cada uno. El centrocampista franjiverde ya está a disposición del Pacheta para el choque del próximo domingo (16 horas) frente al Málaga, tal y como informa el periódico Información de Alicante.

El joven jugador murciano ha comentado que en esta segunda convocatoria "me he sentido con más confianza que en la primera. Siempre es un placer defender los colores de tu país. Tuvo la oportunidad de ser titular en Israel y agradezco al seleccionador, Luis de la Fuente, su confianza", Villar espera poder estar en la próxima cita del combinado nacional sub'21, que será en el mes de marzo. "Que te convoquen dos veces seguidas es bueno y demuestra que tienen confianza en mí. Pero queda mucho para marzo y me lo tendré que ganar con mi trabajo en mi club, que es el Elche".

El mediocentro del conjunto ilicitano es conscientes de que su presencia en la selección española sub'21 le pone el foco y que se le va a exigir. "Ya he aprendido a vivir tanto con las críticas como con los halagos, me gusta que me exijan y sé que puedo dar más. Por eso tengo que trabajar duro en el Elche para seguir creciendo y mejorando". Incluso han surgido rumores sobre un posible interés del Valencia para que vuelva a la entidad valencianista. Celades lo conoce de las categorías inferiores de la selección y el conjunto valencianista está buscando un sustituto de cara al futuro para Parejo. Gonzalo Villar, que ya estuvo en el juvenil y en el filial del Valencia CF, es uno de futbolista que gusta. Además, el club valencianista tiene todavía un alto porcentaje de sus derechos. "Prefiero no comentar nada sobre eso. Que hayan rumores de un club tan grande como el Valencia es bueno y significa que estás haciendo las cosas bien. Pero ahora solo pienso en el partido del domingo con el Elche en Málaga porque me haría mal pensar en el Valencia y que me volviese loco".

El jugador murciano sabe que Pacheta no le va a dejar que se agrande por su presencia con España sub'21. "Tengo los piés en el suelo. Con el míster solo he podido hablar un poco, me ha dado la enhorabuena y me ha dicho que no me puedo venir arriba. Lo sé, siempre me lo ha dicho, pero no hace falta que lo haga porque estoy centrado en el Elche en entrenar y mejorar y, en ese sentido, no va a haber ningún problema"