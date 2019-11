Napoles: De Laurentiis castiga a su plantilla con 2'5 millones de multa

Ya se conocen las sanciones que van a recibir los jugadores del Nápoles tras su motín contra el club y el presidente. Cada multa será diferente para cada futbolista, aunque todas oscilarán entre el 25% y el 50% del sueldo bruto de este mes.

Tras su empate ante el Salzburgo en Champions, los jugadores del conjunto italiano desobedecieron la orden de Aurelio Di Laurentiis de realizar una concentración en Castel Volturno debido a los malos resultados. Ese fue el detonante que hizo explotar la mala relación entre ambas partes.

En total, el Nápoles recaudará más o menos unos 2,5 millones de euros, aunque todo depende de si la comisión de arbitraje considera lícita o no esta decisión. El futbolista más castigado, según indica la 'Gazzetta dello Sport' es el centrocampista brasileño Allan con 200.000 euros, quien tuvo sus más y su menos, llegando a rozar "el encontronazo físico", con el hijo de De Laurentiis.

El equipo es séptimo en la Serie A a 15 puntos del líder y 5 del cuarto clasificado, y suma ya cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria. En Champions League aún puede discutirle el primer puesto del grupo al Liverpool, pero la irregularidad que están mostrando es muy preocupante.

La figura de Carlo Ancelotti está más discutida que nunca, y son ya varios los entrenadores, como Spalletti, Allegri o Gattuso, los que rondarían la mente del presidente. De momento De Laurentiis no tomará una decisión tan radical, pero si los resultados positivos siguen sin llegar el dirigente ya ha demostrado que el pulso no le tiembla lo más mínimo.