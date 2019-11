La loca anécdota de Cygan: "Nos esperaban 10 modelos rusas en el hotel"

El ex futbolista del Villarreal CF, Pascal Cygan ha concedido una entrevista para un diario de su país, La Voix du Nord en el que analizó su carrera deportiva. El defensor francés contó una sorprendente y llamativa anécdota durante su periplo en el Arsenal, concretamente en la temporada 2003/04.

En un partido contra el Lokomotiv de Moscú en la capital rusa correspondiente a un duelo de Champions League, Cygan contó lo que la expedición del Arsenal se encontró al llegar al hotel: "Cuando llegamos al hotel de Moscú había diez modelos rusas esperándonos, sentadas delante del bar. Más tarde nos explicaron que estaban allí para intentar cansarnos antes del partido".

Así pues el ex groguet sigue relatando que ningun compañero cayó en la tentación, aunque tampoco pudieron ganar el partido puesto que finalizó con un 0-0. "No perdimos y, si mal no recuerdo, ninguno de los jugadores fue tan estúpido de caer en esa trampa", explicó.