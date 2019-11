Luis Enrique: "No estoy aquí para un partido de tenis con Robert Moreno"

Luis Enrique ha acudido junto a Molina, director deportivo de la RFEF, al sorteo de la Eurocopa 2020. En su primer acto oficial tras su regreso al cargo, el seleccionador se ha mostrado satisfecho aunque "conservador" con el sortero. Ante la pregunta sobre la respuesta de Robert Moreno, el asturiano ha enterreado definitivamente la polémica.

"Aparentemente el grupo está bien, pero los entrenadores tenemos que ser conservadores y seguro que será difícil. Estoy satisfecho por el sorteo y muy contento de haber vuelto y de ver gente que hacía tiempo que no veía", ha declarado Luis Enrique. Del tema de Robert Moreno (quien se defendió el jueves de las acusaciones de deslealtad) no quiero hablar, no estoy aquí para jugar un partido de tenis, estoy para defender a España. Debemos trasmitir a los jugadores la importancia y la motivación necesaria para jugar el torneo".