Xisco Muñoz reina en Georgia como entrenador

El exjugador de Valencia y Levante, entre otros, Xisco Muñoz, conquistó en la jornada de ayer la liga de georgia en su primera experiencia como entrenador. En una carrera de fondo en las últimas semanas de competición, con un gran manejo de la plantilla y con cierta presión tras tres años sin conquistar la competición el Dinamo de Tiblisi, el ya técnico español levantó el título en su primer curso en el banquillo, en el que también está otro español como Félix Vicente.

Hace tres años, Xisco Muñoz, presente en el Valencia del doblete, reconocía en una entrevista para Super que colgar las botas fue una decisión complicada. "La decisión ha sido dura, pero ya he pasado por muchas etapas en el fútbol y creo que lo he vivido intensante", explicó el futbolista, quien se incorporó al cuerpo técnico de Vicente Moreno en el Nástic, un proceso de aprendizaje que él mismo tenía claro. "Voy a estar en el cuerpo técnico, pero me queda mucho camino por recorrer, aprender muchas cosas, tengo la suerte increíble de entrar en un cuerpo técnico como el de Vicente Moreno y a partir de ahí con ganas de estrenar la nueva situación", señaló Xisco.

Tres años después, Xisco Muñoz ha levantado el título después de ser valiente y hacer las maletas a Georgia, donde ya había ejercido como futbolista en el Dinamo Tiblisi. El exjugador, quien ahora en su primer proyecto demuestra su valía en los banquillos y además siendo un entrenador joven con un gran margen de crecimiento, tiene el premio a su apuesta por Georgia. Allí se sintió valorado y respetado desde el inicio de curso en una temporada que fue de menos a más y que ha terminado por todo lo alto y demostrando que el técnico está dando los pasos correctos para crecer en los banquillos. De momento, primer título en Georgia, lo que significa que estará en la próxima Champions League o al menos en la previa.