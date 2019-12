Leo Messi: "El tiempo vuela y se va acercando el momento de mi retirada"

Cuatro años después, Leo Messi ha vuelto a tocar el cielo, ya que se acaba de proclamar vencedor de la 64 edición del Balón de Oro, que reconoce al mejor jugador del mundo en el último año. El argentino ha cogido el testigo del madridista Modric y se convirtió en el futbolista que más veces ha levantado este prestigioso galardón, seis, entregado por la revista France Football a criterio exclusivo de periodistas de 176 países del globo.

Messi se ha impuesto a los otros dos grandes favoritos para llevarse el premio: Van Dijk (Liverpool) y Cristiano Ronaldo (Juventus), aunque el portugués quedó rápidamente descartado ya que siquiera acudió a la gala, celebrada en el Teatro de Chatelet, a las orillas del rio Sena en París porque tenía otra gala similar sobre el fútbol italiano.

De esta forma, el delantero del FC Barcelona ha deshecho el empate con Cristiano Ronaldo (5) y pasa a liderar el ranking de vencedores con seis reconocimientos, después de ver cómo el luso le igualó levantando el Balón de Oro de las ediciones de 2016 y 2017, dejando ya a la mitad a otros mitos como Johan Cruyff o Platini (3).

El '10' solo ganó LaLiga el pasado curso (su décima como culé) a nivel colectivo, quedando a las puertas de la Champions después tras la fatídica eliminación en las semis ante el Liverpool de Van Dijk y subcampeón de la Copa del Rey en la que se impuso el Valencia CF. Pero en el plano individual, el astro argentino volvió a demostrar cómo sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor: fue el máximo goleador de España (36 goles), de la Champions League (12), levantó su sexta Bota de Oro y ganó el trofeo The Best de la FIFA al mejor jugador.



Sus declaraciones

Visiblemente emocionado, el argentino ha subido a recoger el trofeo, entregado por el jugador del Real Madrid Modric. "Nunca dejé de soñar. Siempre disfruto del fútbol, Dios quiera que me queden varios años más para seguir haciéndolo. Se va acercando el momento de la retirada y es difícil porque el tiempo vuela y cada vez pasa más rápido".

Después de esas palabras, el jugador argentino salió a la zona mixta y tras ser preguntado por qué sentía habló de la importancia de los títulos colectivos por encima de los individuales. "Me hubiese gustado ganar alguna Champions o Copa América más en vez del Balón de Oro", señaló el argentino, quien estuvo muy enfadado por la actitud de algún periodista, que continuamente le cortaba para preguntarle por esa declaración sobre una posible cercana retirada. Al final, y tras el enfado, el '10' se marchó al terminar de contestar la primera pregunta.

Cabe recordar que Messi, en una información publicada por France Football, en una supuesta conversación entre el argentino y Neymar, el '10' le habría comentado a su excompañero en el Barcelona que le espera. "Quiero que vuelvas, en dos años yo me voy y tú te quedarás solo. Tomarás mi relevo", esas habrían sido las palabras de Leo a Neymar.