El Elche CF tiene nuevo dueño

El Elche CF ha anunciado este martes que el empresario argentino Christian Bragarnik se ha convertido en el nuevo propietario de la entidad después de que el grupo inversor que lidera, Tenama Inversiones S.L. y Score Club 2019, se haya adjudicado, pese a los otros rumores de compra por parte del portero De Gea, el paquete accionarial mayoritario del club, que poseía José Sepulcre (70 por ciento accionarial).





Maradona, ¿relevo en el banquillo?

El Elchecon la esperanza de "dotar" al club "de los recursos necesarios para la estabilidad y crecimiento" del mismo. Por el momentoLa venta concluyó este martes con la presentación de la documentación en una notaría para elevar a público el acuerdo entre José Sepulcre, anterior máximo accionista, y el nuevo propietario., según explican varios medios locales.Ele intentar el ascenso a Primera División. El Elche ocupa la séptima posición en la Liga SmartBank con 27 puntos, los mismos que tiene el Zaragoza, en puestos de 'play-off'.Su entrenador, José Rojo Martín 'Pacheta', prefirió no pronunciarse sobre este asunto el pasado fin de semana, cuando fue preguntado tras la victoria en Liga contra el Racing de Santander (2-0)., afirmó.Sobre la vinculación de Maradona como su posible sustituto si llegara su compatriota Bragarnik también evitó hablar. "No le voy a dar ninguna importancia a los rumores porque no sería feliz en mi trabajo.