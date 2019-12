La gran 'rajada' contra el VAR: "¡Es un desastre!"

Ceferin, presidente de UEFA, se ha despachado a gusto contra el VAR llegando a afirmar que es "un desastre". "No creo que la tolerancia o uno o dos centímetros para fuera de juego, por ejemplo, sea suficiente. Un fuera de juego no puede ser por tener la nariz larga, es decir, que habrá que discutir una tolerancia de 10-20 centímetros...", ha asegurado el dirigente al rotativo británico 'Daily Mirror': "No soy fan del VAR, era muy escéptico y puedo decir que no me gusta el resultado. Si eres es el árbitro en la cancha, aunque haya 70.000 u 80.000 personas gritando, eres tú quien debe decidir, no una persona escondida en algún lugar de Londres, Berlín u otro lugar ". El presidente incluso afirma que el nuevo sistema no se aplica igual en todos los países: "Algunos árbitros en Inglaterra no comprueban las jugadas y en Italia, las miran durante hora y media. Es un caos...".