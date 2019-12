¿Qué fenómeno le regaló a Bale un palo de golf en el 'amigo invisible'?

Los jugadores del Real Madrid celebraron este miércoles una cena para llevar a cabo el 'amigo invisible' de la plantilla y aunque el regalo de unas pesas a Lucas Vázquez tras lesionarse este en el gimnasio después de caerle una mancuerna en un pie fue una idea distendida, la palma se la lleva sin duda el fenómeno que decidió regalarle a Gareth Bale... un palo de golf. Todo apunta a que fue el brasileño Marcelo, si bien no se ha confirmado, el que entregó el aoportuno presente presuntamente al jugador galés tras la reciente polémica con la pancarta durante su estancia con la selección. 'Wales, Golf, Madrid. In that order'

