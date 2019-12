Al Villarreal CF solo le queda ganar al Atlético

En el conjunto amarillo no importa el nivel del rival. Si llegan con bajas o con todos sus hombres. Tampoco si reservarán pensando en su duelo de competición europea de la próxima semana. El gran problema para el Villarreal es el propio Villarreal. De las buenas sensaciones de hace algo más de un mes a la crisis total que vive el equipo solo han pasado cinco partidos. Y un punto de por medio. Un empate en casa contra el Athletic que supo a poco y que actualmente es el único bagaje que tiene Calleja de los últimos 15 posibles. Y es que desde que ante el Alavés se consiguiera la victoria 299 en la máxima categoría, el conjunto amarillo persigue el número 300.

Más allá de acercarse a Europa o alejarse de la zona media baja, en el Villarreal lo que verdaderamente hace falta es mejorar las sensaciones y el juego. Explotar de nuevo las virtudes de Gerard Moreno y Ekambi. De Iborra y Anguissa. Mejorar los laterales y hacer fiable la pareja de centrales, desprotegida en exceso a pesar del buen nivel de Albiol y Pau habitualmente. Ese es tal vez el problema del conjunto amarillo, que en muchos momentos han rendido algunos jugadores pero al colectivo aún le falta un punto para rendir como eso, como un bloque.

Por ello Calleja asume el partido como un examen importante. No como ultimátim pero sí con la obligación de ganar si no quiere meterse en un lío. Sobre todo por la experiencia del equipo la temporada pasada con el entrenador madrileño. Al jefe del banquillo 'groguet' no le puede temblar el pulso en busca de la tecla que dé con la solución a tantos problemas. Sobre todo porque no hay tiempo y el Villarreal, ahora en zona de nadie, no puede permitirse el lujo de tirar otra temporada. Europa debe ser una ilusión y sobre todo pelear por la misma debe ser el camino a recuperar la competitividad. Y por ello el rival de hoy se asume como una oportunidad de oro para que la plantilla se dé cuenta que puede competir contra cualquiera.



Iborra entra; Cazorla es duda

Javier Calleja mantiene las ausencias por lesión de Alberto Moreno, Bruno Soriano y Ramiro Guerra, recupera al sancionado Vicente Iborra y está a la espera de resolver la duda de Santi Cazorla, que no pudo jugar en Valencia y que ha empezado a trabajar con el grupo.



Dudas en el Wanda

Cinco victorias en los últimos 17 partidos oficiales, los dos más recientes con derrota; tres triunfos en las diez salidas de esta campaña; seis desplazamientos seguidos sin ganar; siete partidos consecutivos con goles en contra, la peor racha de Jan Oblak en ese sentido; tres encuentros sin marcar de Álvaro Morata; 16 goles en 15 jornadas hasta ahora de la Liga; el sexto puesto actual... El Atlético de Madrid de hecho, a pesar de que está a un paso de los octavos de final de Champions, y no está lejos de la cabeza, las sensaciones demuestran que no están haciendo una gran temporada y hasta el Cholo ha recibido críticas esta temporada.

Para el duelo de La Cerámica, el Cholo tendrá las bajas por lesión de José María Giménez, Diego Costa, Savic, Vrsaljko y Correa, este último por cumplir ciclo de amonestaciones, lo que deja claro que la punta de ataque es Morata y Joao Félix.



Calleja quiere jugadores un poco más «cabroncetes»

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha asegurado que el Atlético de Madrid será «muy complicado» de batir pese a que los colchoneros no estén en su mejor momento y a que en los duelos recientes a su equipo se haya dado «bien» los de Diego Pablo Simeone. «El Atlético de Madrid, aunque en los últimos años se nos ha dado bien, es un rival muy complicado y difícil. Tiene una plantilla de enorme calidad, tiene muchas variantes, puede jugar directo o sacar el balón desde atrás. Es un bloque defensivamente muy bien armado, cuesta hacerles gol. Aunque no sea su situación idónea, es un partido muy difícil por la calidad de sus jugadores», apuntó en rueda de prensa.

Calleja quiere que, de nuevo, sus jugadores sean algo más «cabroncetes» y superen al Atlético en todas las facetas, también en las que escapen más del balón. «No podemos entrar en su juego, tenemos que ser más listos y vivos que ellos y saber competir. Ellos manejan muy bien los diferentes momentos del partido, pueden dormirlo o acelerar. Tenemos que saber interpretar esto y llevar el partido a donde nosotros queremos», apeló. «Buscamos todos, también nosotros, un equilibrio entre lo que marcas y lo que no te marquen. Cualquier jugador del Atlético tiene números muy buenos, tienen muchas variantes».