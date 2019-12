El valenciano Pablo Marí sigue haciendo historia en Brasil

El valenciano Pablo Marí sigue haciendo historia en su aventura brasileña. Tras convertirse en el primer español en ganar la Copa Libertadores y lograr, apenas 24 horas después de hacerse con el título continental, el doblete con la liga, el 'Brasileirao', ahora ha llegado el momento de recoger sus premios individuales.

El campeonato brasileño le ha reconocido como el mejor central de la liga, y además, el defensor de Almussafes está seleccionado dentro del once de la competición, tras celebrarse la gala de clausura del año. Si bien, la temporada todavía no ha culminado para Marí, que ahora sueña con hacer un buen papel en el Mundialito de Clubes, donde espera todo un campeón de Europa como el Liverpool con el que no podrá cruzarse hasta la hipotética final.

Final de liga

El Flamengo cerró el 'Brasileirao', en el que fue campeón a falta de cuatro jornadas, el pasado domingo, con derrota ante el Santos (4-0). No obstante, el buen curso del conjunto de Rio de Janeiro, que ha sumado 90 puntos tras ganar 28 de los 38 partidos de liga y solo conceder 4 derrotas, no ha pasado desapercibido en la entrega de premios, organizada por la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol.

Pablo Marí fue elegido el MVP de la liga como central, siendo su compañero de equipo Rodrigo Caio su pareja. Curiosamente, 9 de los 11 jugadores del mejor once son del Flamengo; solo se salvan el guardameta Santos y el medio Bruno Guimaraes, ambos del Club Ahtletico Paranaense. Santos, en portería, Rafinha, Caio, Pablo Marí y Filipe Luis, el ex del Atlético de Madrid, en la línea defensiva, Gerson junto al ya mencionado Guimaraes como pivotes acompañados por Arrascaeta y Everton Ribeiro en la medular y Bruno Henrique junto a Gabigol en la dupla de atacantes conforman los once elegidos en la Seleçao do Brasileirao.



El Mundialito, fin de fiesta

Marí cerrará el curso con el Mundialito, disputado en Qatar. Dicha competición comienza mañana con sus rondas previas, pero el Flamengo debutará en semis, el próximo martes 17 de diciembre a las 18.30. Un día más tarde hará lo propio el Liverpool, en busca de la final.