"Sobran los hechos que demuestran tu grandeza en las dificultades"

Lucas Cañizares, actualmente guardameta de las categorías inferiores del Real Madrid que anteriormente pasase por las del Alboraya UD, le ha enviado un emotivo mensaje a su padre, Santi Cañizares, a través de las redes sociales en el día del 50 cumpleaños del exguardameta valencianista. Lucas, se sincera en apenas dos mensajes en un mismo hilo: "Hoy es el día, de quizás agradecer la gran suerte que he tenido al poder decir; que mi padre se ha convertido también en mi ejemplo... Sobran los hechos que demuestran tu grandeza y tu persona en las grandes dificultades que hemos pasado en los últimos años. Y sobran también (pero siempre pediré alguno más?) los consejos, y las veces que me has ayudado a luchar por mi sueño. Agradecido por todo ello, felicidades papá !!". Su padre, desplazado este miércoles a Barcelona para comentar el Clásico, le ha correspondido con afecto y una sonrisa: "Gracias hijo. A pesar de todo te amo mucho. Jajaja".





