El Villarreal busca cerrar 2019 con un triunfo que le permita mirar hacia arriba

El Villarreal CF, con una buena dosis de autoestima recuperada tras su valiosísimo tiunfo cosechado en Sevilla, quiere cerrar el angustioso año 2019 con otra victoria que le permita mirar definitivamente hacia arriba en la clasificación de LaLiga. El equipo de Javi Calleja sumaba una racha de seis jornadas sin ganar que rompió el pasado fin de semana ganando en el Sánchez Pizjuán, si bien hoy tendrá en el bando opuesto a un Getafe que llega con una racha de seis partidos sin perder, lo que le ha llevado a estar en el mejor momento clasificatorio de su historia.

La intención del Villarreal es acercarse a los puestos europeos pese a que mantiene las bajas de Bruno Soriano y Alberto Moreno, que ya acumulan varias semanas sin jugar. Por contra, la buena noticia es que el técnico madrileño podrá recuperar para este partido al centrocampista Santi Cazorla, que sumaba ya tres jornadas de liga sin jugar por un esguince de tobillo después de que el asturiano regresase el pasado miércoles a los terrenos de juego para disputar unos minutos frente al Comillas en Copa, en un encuentro en el que anotó un golazo.

Respecto al posible once, la idea del técnico parece ser la de repetir el once que ya ganó en el campo del Sevilla. Una idea que viene reforzada al ver que el 90% de esos jugadores no fueron ni convocados para el partido copero. Así, Calleja podría presentar un once con Sergio Asenjo como portero, una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Xavier Quintillà, además de una línea de tres mediocampistas formada por Vicente Iborra, Zambo Anguissa y Manu Trigueros y otra con tres delanteros integrada por Samu Chukwueze, Gerard Moreno y Moi Gómez.



Duro escollo

El Getafe, por su parte se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Clasificado para la segunda ronda de la Copa del Rey y para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, en la Liga asombra con una cuarta plaza que no quiere soltar antes de las vacaciones de Navidad. En estos momentos, el Getafe es el mejor equipo de toda la competición en las últimas 10 jornadas con los mismos puntos que el Barcelona. Un duro escollo.