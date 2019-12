Boluda se presentará a presidente del Real Madrid contra Florentino Pérez

El empresario naviero Vicente Boluda ha anunciado este lunes que optará a la presidencia del Real Madrid, que en 2021 celebra elecciones. En un almuerzo con medios de comunicación de la Asociación Valenciana de Empresarios, Boluda ha explicado que se presentará a la presidencia "por lo menos para que haya elecciones", y ha destacado que se trata de un cargo que "lo multiplica todo".

Boluda, que ha sido 22 años socio del club madridista e ironiza con que espera que Florentino no suba ahora el requisito mínimo a 25, ha afirmado que dispone del dinero para el aval que requiere la candidatura a la presidencia del club, así como que haría los fichajes que fueran necesarios, en su opinión, tres.

En 2009 se proclamó presidente del Real Madrid tras la dimisión de Ramón Calderón pero su mandato fue breve: cinco meses después, en junio, Florentino Pérez retomó la presidencia tras unas elecciones en las que ningún candidato, al margen de Pérez, se presentó a los comicios.

Su mandato estuvo marcado por unas singulares declaraciones en vísperas de una eliminatoria de Champions contra el Liverpool que se le volvieron en contra: "Aquí ganamos 3-0", confesó Boluda, que esperaba "un gran partido", e incluso era más optimista para el encuentro de vuelta en Anfield, donde su equipo repetirá triunfo "por 1-2". "Allí se van a abrir y les vamos a chorrear", confesó en declaraciones al programa 'El Tirachinas' de la cadena COPE.

Boluda aseguró en su día que las variaciones impuestas por Florentino (tener 20 años ininterrumpidos de antigüedad como socio y avalar con patrimonio personal o capital avalado a su vez por una entidad bancaria nacional un volumen total de un 15% del presupuesto) le impidieron volver a optar a presidir el Real Madrid.

"Si cambian los estatutos, me plantearía presentarme, pero es que ahora no puedo ni planteármelo (...) Me hubiera gustado presentarme a las elecciones de 2013, pero no me lo pude plantear porque no tenía la antigüedad necesaria. ¡Me cambiaron las reglas del juego a mitad de la partida!", declaró.