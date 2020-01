Todo lo que debes saber sobre el 'Boxing Day'

El Liverpool afronta en la jornada de hoy la decimonovena jornada de la Premier League, el tradicional 'Boxing Day', con la intención de dar un golpe sobre la mesa en la visita al Leicester, su inmediato perseguidor, además de añadir presión al Manchester City de Pep Guardiola, que se mide mañana al Wolverhampton de Nuno.







El conjunto de Jurgen Klopp, flamante campeón del Mundial de Clubes, regresa al campeonato doméstico con ganas de abrir más la brecha al frente de la tabla. En la actualidad tiene 10 puntos de margen sobre el Leicester y 11 sobre el City. Una victoria supondría un mordisco importante al ansiado título para los 'reds', que no ganan la liga desde 1990 y que podría volver a hacer reinar al conjunto de Anfield, que sueña con levantar la copa.





Un parche y dos técnicos nuevos



El envite no será fácil para el Liverpool, que visita el King Power Stadium,Muy atento a este resultado estará el City, cuyo 'Boxing Day' será mañana, obligando a los celestes a disputar dos encuentros en tan solo dos días.Guardiola fue optimista en la rueda de prensa previa al partido y confirmó sus ganas por continuar en el proyecto del Etihad, en el que e' aunque con un día de retraso en su caso. El Manchester City, rival del Real Madrid en los octavos de final de la ' Champions ', no debería tener problemas ante unos 'Wolves' queAdemás, el foco en este 'Boxing Day', denominado asítambién apunta alen los banquillos del Arsenal y del Everton. El primero de ellos es, hasta la fecha ayudante de Guardiola, y que ha decidido emprender un camino en solitario. El primer reto para al guipuzcoano, que sustituye al internino Fredrik Ljungberg, quien a su vez reemplazó ase medirá al Bournemouth en busca de revertir la moral a base de resultados . Los 'gunners' son undécimos con un triunfo en las diez últimos partidos y su rival -donde gana protagonismo el español Diego Rico- no deja de coquetear con los puestos de abajo. Están a cuatro puntos.El técnico italiano, ex del Real Madrid , fue despedido del Napoli tras conseguir el billete para octavos de la ' Champions ' y apenas ha tardado diez días en encontrar nuevo destino. Ancelotti se estrena ante un Burnley al alza con la esperanza de crecer en la tabla. « Ahora trabajo para el Everton, un club fantástico,», dijo su presentación.Además,en su duelo contra el Brighton & Hove Albion, que abre la jornada,juegan como locales para asentarse en puestos de ' Champions ' y asomar la cabeza por los europeos. Eso sí, los de Solskjaer son conscientes de que un nuevo fallo podría provocar que el puesto del técnico esté en serio peligro, ya que continúallevará por primera, y última vez,en el pecho en liga, ya que la Premier es estricta con esos temas y solo le dejará en este 'Boxing' Day como excepción. Por su parte,

