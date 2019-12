Pau Torres, objetivo de un grande de la Premier

Una de las grandes sensaciones del Villarreal en esta primera vuelta está siendo Pau Torres. Rápido, buen juego aéreo y con una salida de balón sensacional. De las mejores de la competición. La buena noticia para el Submarino es estar disfrutando de esa explosión en un jugador diferencial para su edad. La mala es que muchos clubes ya han fijado sus ojos en un zaguero con un potencial que no parece tener techo y que con solo 22 años —cumplirá 23 dentro de unas semanas— tiene maravillado al fútbol europeo. Por eso, el Barcelona está muy pendiente de su situación y ahora también se ha sumado el Manchester City de Pep Guardiola. Con problemas en los centrales, a pesar de que Laporte es zurdo y cuando está sano es indiscutible, el técnico de Santpedor quiere reforzar esa retaguardia y la figura del canterano 'groguet' entra en juego.

En los últimos años, el nivel de los centrales del Villarreal había estado muy por debajo del mínimo exigible. En la 2018/19, Víctor Ruiz, Álvaro, Bonera o incluso Funes Mori, que todavía está en plantilla, no pudieron despejar las dudas que ofrecía la defensa pero esta temporada esa sensación ha cambiado. Albiol y Pau Torres han recibido muchos halagos e incluso sus errores, que también los ha habido, se han pasado por alto debido al gran rendimiento de manera habitual que están ofreciendo. En ese sentido, el central de Vila-real se asume como uno de los responsables positivos de haber acallado ese runrún en la zaga. Y es que su nivel no ha sido una sorpresa para los que le habían seguido en la cantera del Submarino amarillo o en el Málaga la temporada pasada. Sin embargo, su rápida adaptación a Primera y al ritmo del equipo sí ha dejado claro que se trata de un central llamado a dominar el viejo continente si continúa con esa evolución en su corta carrera.

Por ello, no es tampoco una sorpresa que los grandes equipos europeos sigan a Pau Torres. El primero fue el Barcelona y ahora se suma el Manchester City. Esta misma semana el medio 'The Telegraph' apuntaba a ese interés desde el Etihad Stadium, sobre todo porque uno de los grandes dolores de cabeza de Guardiola en su etapa en Inglaterra está siendo la defensa. Las lesiones de Laporte, la irregularidad de Stones y el bajo nivel de Otamendi en los momentos importantes han provocado que en los últimos años Pep tuviera que improvisar con Walker como zaguero en una línea de tres o incluso con Fernandinho. Por ello, la intención del técnico es firmar a dos centrales o como mínimo uno y en esa agenda está Pau Torres. Eso sí, en el Villarreal no pondrán nada fácil una salida de un jugador que es capital para el equipo y para el crecimiento del colectivo en busca de alcanzar la estabilidad en puestos europeos.