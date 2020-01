Acento valenciano en el último éxito del Liverpool de Klopp

El Liverpool solventó 1-0 su derbi ante el Everton en la tercera ronda de la FA Cup con un golazo del canterano Curtis Jones y con el valenciano Pedro Chirivella como titular y jugando el partido íntegro. El exvalencianista, que puede salir en este mercado invernal, contribuyó a que su equipo eliminase al rival ciudadano —los derbis siempre son muy calientes en Liverpool— en el que Ancelotti alineó a un buen número de titulares.

Las intervenciones del meta español Adrián San Miguel y un gran gol del joven Curtis Jones dieron al Liverpool el triunfo con Pedro jugando en el eje de la medular un partido más con el primer equipo pese a que esta temporada, tras su fallida cesión la pasada campaña al Extremadura por motivos burocráticos —el jugador había alcanzado un acuerdo con el club de Almedralejo para que jugara en el cuadro azulgrana hasta final de temporada cedido, pero la Federación Española de Fútbol no aceptó la reclamación realizada por el club en un recurso en el que alegaba que la tardanza de la Federación Inglesa de Fútbol a la hora de remitir el tránsfer a la Federación Española fue determinante para que la inscripción del jugador no se pudiera hacer dentro del plazo legal preestablecido para el mercado invernal, es decir, antes del 1 de febrero—, está participanfdo este curso habitualmente con el equipo de los 'reserves' red, pero ya ha expresado su voluntad de venir a España para tener minutos aquí en este mercado invernal.

La revolución impuesta en su once por Jurgen Klopp con él en el eje bastó a los 'reds' para superar al conjunto de Carlo Ancelotti. El rival del Atlético Madrid en los octavos de la Liga de Campeones no contó con ninguno de los componentes de su tridente. De hecho, Mohamed Salah y Roberto Firmino, al igual que el lateral Trent Alexander Arnold y el meta Alisson Becker, no estuvieron siquiera entre los convocados. En el banquillo, Sadio Mane, Jordan Henderson y Alex Oxlade Chamberlain.



El derbi, siempre especial

El Everton se hizo con el partido en la primera mitad. Defendió bien ante el dominio local, pero salió con precisión al contraataque. Fue Adrián San Miguel el que sostuvo al conjunto de Klopp en la primera mitad hasta que llegó el gol en la segunda que permitió a Chirivella darse un gustazo como 'Red'.