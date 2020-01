El Villarreal da un golpe sobre la mesa en San Sebastián

El Villarreal ganó en San Sebastián a base de resistir en el primer periodo, en el mejor tramo de la Real Sociedad, y de aprovechar las ocasiones en el segundo tiempo. Con una base sólida, gran nivel de Albiol y Pau Torres y una reacción soberbia tras el descanso, los de Javi Calleja se marcharon del Reale Arena con el objetivo en su mano. Ganar a un rival directo, recortar a solo tres puntos la distancia entre ambos y confirmar la mejoría que le ha llevado a sumar 10 de los últimos 12 puntos. Además, lo hizo gracias a una fantástica gestión desde el banquillo, algo que da un buen impulso al técnico, cuestionado hace solo un mes tras la mala racha de la plantilla.

El primer tiempo no empezó bien para el Villarreal. La Real Sociedad domoinaba todas las fases del juego. Con balón sometía al Villarreal y sin el mismo utilizaba una presión alta que hacía mucho daño a los jugadores amarillos en salida de balón. En ese contexto, el Submarino veía como Odegaard por dentro y Portu por derecha generaban ocasiones con excesiva facilidad y fue precisamente esa conexión la que abrió el marcador del encuentro. El jugador noruego abrió hacia el '7' y éste cedió con un pase de la muerte para que Willian José pusiera el 1-0. El resultado hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego e incluso pudo llegar un segundo tanto en una ocasión en la que Iborra acompañó a la presión alta, Anguissa perdió la zona y de nuevo Odegaard aparecía para disparar desde la frontal a la espalda de los centrocampistas. Con esa ocasión murió el primer tiempo y los peores minutos del Villarreal, que cambió por completo su cara en el segundo tiempo.

Con retoques tácticos, mayor implicación ofensiva de Chukwueze y balones a la espalda de los centrales, el Villarreal comenzó a hacer daño a la defensa donostiarra. Y en una de esas el nigeriano ganó el espacio para internarse dentro del área y recibir la falta de Zubeldia, que de manera incomprensible no vio la segunda amarilla ante las protestas del equipo amarillo. Trigueros no falló la pena máxima y el Submarino empezó a crecer aún más con la entrada de Cazorla por Moi. El asturiano, suplente en San Sebastián, se reinvindicó con el golazo de la remontada que no pudo celebrar hasta bien pasados unos minutos por el suspense del VAR.

Al final, el Villarreal se marchó del feudo de la Real Sociedad con los tres puntos y ha demostrado que ha aprendido a sufrir ante rivales por puestos europeos como el Sevilla, Getafe y Sevilla, a quienes ha ganado en los últimos tres enfrentamientos. Además, la victoria, como así mismo reconoció Trigueros tras el encuentro, supone una alegría importante para Calleja, quien ha tenido una semana complicada.