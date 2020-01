Víctor Sánchez del Amo da su versión sobre el vídeo sexual

El técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, ha salido al paso y se ha pronunciado respecto al vídeo con contenido sexual en el que muestra su miembro que se ha difundido este miércoles en las redes. El vídeo se ha compartido por Twitter y WhatsApp y rápidamente se ha hecho viral. "Están intentando chantajearme", ha dicho respecto a los hechos.

"Estoy sufriendo un delito contra mi intimidad. Me están pidiendo dinero, están intentando chantajearme y he decidido denunciar a todo aquel que distribuya el vídeo en redes sociales o en Whatsapps privados", ha indicado el técnico en unas declaraciones a 20 Minutos.

De la misma manera, Sánchez del Amo no dudó en cargar contra la viralidad del mismo: "Todo aquel que comparta estas imágenes está también cometiendo un delito contra mi intimidad. No tengo nada más que decir porque tampoco he hecho nada grave". El asunto está en manos de la Policía.

