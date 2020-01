Funes Mori también puede salir

Toko Ekambi está en la órbita del Olympique de Lyón francés. pero no solo el delantero puede salir del Submarino en el mercado invernal ya que Funes Mori, que la semana pasada no entró en la lista de convocados ante la Real Sociedad sorprendentemente pese a contar en plantilla únicamente con tres centrales naturales, podría jugar en el Monterrey mexicano junto a su hermano Rogelio. No tiene minutos en el Submarino y según la prensa mexicana podría salir en este mercado invernal.

El descarte todo apunta a que no fue casual si bien el Villarreal, al igual que con Ekambi y sin olvidar a Chakla —jugador del filial—, debe buscar antes un sustituto para el argentino.

Así las cosas, Ekambi y Funes Mori están en la rampa de salida junto a Leo Suárez y Santi Cáseres, aunque por distintos motivos. Saldrán si se les encuentra sustitutos de garantías.