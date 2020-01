RDT agita un mercado en el que emerge Víctor Camarasa

Raúl de Tomás, conocido como RDT desde su paso por el Rayo Vallecano, puede ser la primera 'bombita' del mercado invernal. El futbolista aterrizó ayer en Barcelona según algunas informaciones para pasar reconocimiento médico y pese a que todo hacía indicar que el delantero llegaría en calidad de cedido, el Espanyol está cerca de cerrar su fichaje en propiedad por alrededor de 20 millones de euros fraccionados en cuatro años para el Benfica, más otros dos y medio en variables en función de objetivos. Cuando se cierre se convertirá en el fichaje más caro de la historia del Espanyol. Quieren anunciarlo cuanto antes para que pueda debutar ya en el encuentro ante el Villarreal en la próxima jornada liguera.

Él será la primera inversión considerable, aunque no es el primer refuerzo como tal y puede no ser la única bomba. Por un lado la llegada del joven Haaland al Borussia Dortmund puede precipitar la salida de Paco Alcácer ya que le complica mucho la titularidad y 'Bild' ha publicado que el de Torrent ha sido ofrecido al Sevilla, que acaba de anunciar la salida de Dabbur. Por otro, Aleñà, jugador del Barça cedido al Betis, fue presentado ayer después de debutar el pasado fin de semana y ha admitido que espera pasar «seis meses de gloria», aunque no descartó seguir en el futuro pese a que en el contrato no existe la opción de compra: «Estoy feliz de estar aquí y desde que supe el interés del Betis por mi agente —Iván de la Peña— no tuve ninguna duda de estar aquí», dijo el primer refuerzo invernal del equipo sevillano en esta campaña. Los verdiblancos, además, quieren al centrocampista argentino Guido Rodríguez, de 25 años y que milita en el América de México.

Otro valenciano como es Víctor Camarasa, exgranota actualmente en el Crystal Palace cedido por el Betis, no está gozando de minutos y el Alavés se ha interesado en sus servicios.

Ayer también el Getafe hizo oficial el fichaje de Oghenekaro Etebo, procedente del Stoke City. El ex de la UD Las Palmas llega a través de una cesión y con una opción de compra que no será obligatoria y ocupará la plaza de Markel Vergara, que cuelga las botas.

A partir de ahí los nombres que también agitan el mercado son Cavani, quien es pretendido por el Atlético de Madrid aunque su contratación es harto compleja y a medida que pasan los días su salida del PSG parece menos posible. Los de Simeone buscan un delantero de referencia ante la lesión de Diego Costa y el uruguayo es del agrado del Cholo, pero muy complicado.