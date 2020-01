La venta de Ekambi afecta directamente al Valencia

Toko Ekambi está en la órbita del Olympique de Lyón francés y el Villarreal, consciente de ello, peina el mercado ya en busca de un sustituto. La entidad amarilla está dispuesta a aceptar una buena oferta. El diario francés L'Equipe desveló una oferta que supera los 20 millones euros, aunque, aunque según ha podido constatar el rotativo Mediterráneo, "el Villarreal no aceptaría una oferta inferior a 25, incluso con la inclusión de pluses". No es el único jugador de la Comunitat Valenciana en el que se ha fijado el club galo porque el OM también pensó en Kevin Gameiro anteriormente, aunque ahora parece haberse decantado por el groguet.

La plantilla se quedar con Gerard Moreno y Bacca como únicos puntas natos, que se unirían a Samu Chukwueze como alternativa. No obstante, siempre según Mediterráneo, la exigencia del cuerpo técnico es buscar un jugador de primer nivel que pueda competir con el delantero catalán y también aumentar en calidad y cantidad la nómina de atacantes con vistas a reafirmar las aspiraciones de regresar a Europa y competir por la Copa del Rey.

Así las cosas, Ekambi está en la rampa de salida junto a Leo Suárez y Santi Cáseres, aunque por distintos motivos. El atacante saldrá si se le encuentra un sustituto de garantías.