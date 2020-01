Las versiones de la esposa de Víctor y del Jeque Al Thani

May Catalina Trigo, esposa de Víctor Sánchez del Amo, ha salido en defensa de su marido en declaraciones concedidas a 'El Español' al afirmar: "Hay muy poca gente que tenga la personalidad de Víctor y diga las cosas bien claras y con educación. Yo como su mujer no me puedo creer que después de sufrir una extorsión por hacer lo que quiera en su intimidad sin hacer daño a nadie, en vez de acusar a los culpables, se quiere cambiar la visión de lo sucedido".

Sin embargo, en el Málaga CF todo apunta a que el presidente de la entidad andaluza, el jeque Abdullah Al Thani, no está con el entrenador, con el que mantenía un enfrentamiento abierto ya anteriormente a la aparición del vídeo. El mandamás compartió un mensaje en redes sociales en el que no menciona al técnico, pero que parecía ir dirigido a él y en su contra: "¿Todavía queremos saber quién miente siempre? (...) Él es como un ángel, nunca comete errores. No quiere admitir que ha cometido un error".