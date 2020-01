Rubiales se enzarza en las redes sociales con los aficionados

La polémica de la Supercopa de España continúa después de la eliminación del Valencia CF ante el Real Madrid. El nuevo formato de la competición sitúa para la disputa del título al artista 'invitado', mientras que deja en la cuneta al campeón de la Copa del Rey. El malestar generado por este cambio de formato casi a final de la temporada pasada fue expresado antes y después de la disputa de la primera semifinal en Arabia Saudí. En las redes sociales los aficionados al fútbol expresaban así su indignación hacia la decisión de Rubiales:





El primer día de circo termina con la clasificación de un equipo que no ganó absolutamente nada la temporada pasada. Yo me mantengo fiel a mi palabra y no veré esa vergüenza de Supercopa creada por @LuisRubiales.



No voy a contestar a toda esta gente que solo piensa en dañar, con calificativos destructivos, faltas de educación despectivas y fines negativos, pero desde luego, si tu argumento es éste, no verás ningún partido de Champions donde participen equipos que no han sido campeones. https://t.co/Ao0WTIHJli — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 8 de enero de 2020

Esta SUPERCOPA es MEJOR que la anterior, que importaba poco.

Y produce MUCHÍSIMOS INGRESOS que nos ayudan a sacar adelante al fútbol modesto de 2ªB y 3ªDiv o al fútbol femenino y Futsal. Ese trabajo es parte importante para la @rfef y seguiremos por esa línea. https://t.co/QLSPgYmCz0 — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 8 de enero de 2020

El ppor el nuevo formato de la Supercopa de España:Y voy a añadir más.En Valencia, aficionados y el propio club de Mestalla ya habían demostrado su desacuerdo con esta nueva Supercopa