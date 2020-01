Víctor Sánchez del Amo: "Este tipo de acoso acaba muchas veces en suicidio"

Espejo Público, el programa televisivo de Antena 3, ha reproducido las primeras impresiones del extécnico del Málaga CF Víctor Sánchez del Amo al confirmarse su despido, pese a que el club costasoleño ha anunciado que tratará de llegar a un acuerdo "amistoso" para vencer su contrato.

"No doy abasto. Van 300 mensajes que no he podido contestar todavía, más las muestras de cariño y apoyo que estoy recibiendo. No puedo hablar porque el club me tiene apartado y ya está. No puedo dar información. Cuando me toque a mí hablar no te preocupes que va a quedar todo claro. No tengas ninguna duda de que esto se soluciona y que la víctima soy yo", expresó el técnico, siempre según fuentes del programa televisivo.

"Estoy siendo víctima de una extorsión", añade. "Un delito contra mi intimidad. Y bueno, soy valiente para tirar adelante", amplia. "Y por las víctimas que sufren este tipo de acoso y de delitos que muchas veces acaban en suicidio, en parte por la excesiva presión mediática que se le da y la falta de tacto y de cuidado al tratamiento de estas situaciones, llegan a casos tan extremos", zanjó.

Por último, Víctor hizo un guiño a su familia, que siempre ha estado a su lado, sobre todo su esposa tras el ataque por redes del jeque Al Thani. "Mi familia es una crack. Y cuando tenga la posibilidad de hacer una rueda de prensa eso va a quedar muy claro también".