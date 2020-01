Choque de trenes en el Derbi de Oriente

La nueva Supercopa de España coronará este domingo a su campeón: Real Madrid y Atlético trasladan su derbi madrileño a Jeddah (Arabia Saudí) con la ilusión de coronarse con el primer título de 2020, ganar la primera edición de la nueva Supercopa y confirmar las buenas sensaciones emitidas en las semifinales.

El Madrid recuperó su versión más 'pelotera' ante el Valencia y el Atlético exprimió su ADN de superviviente para tumbar al Barça. Ambos llegan en un gran estado de forma y llenos de confianza. Ni siquiera las bajas (más relevantes en el bando de Zidane, que no puede contar con Bale, Benzema y Hazard, mientras que Simeone pierde a Giménez) deslucen un partido que servirá de trampolín para quien resulte vencedor. El largo viaje a Arabia habrá merecido la pena.

Una imagen del ambiente en las gradas en esta Supercopa de España. Reuters

Los dos conjuntos de Madrid han hecho de la solidez su seña de identidad antes de presentarse en Yeda. con dos porteros entre los mejores del mundo y en un gran estado de forma, Courtois y Oblak. Son guardametas decisivos, capaces de decantar un partido o de convertirse en héroes en una posibe tanda de penaltis que nadie descarta. Son, por supuesto, los dos porteros menos goleados de la Liga, con 12 goles encajados en el ecuador del campeonato.

Ambos técnicos posan junto al trofeo en Jeddah. EFE

El Madrid parte como favorito por su talento ofensivo y porque en la semifinal ante el Valencia jugó con enorme solvencia: para muchos, el mérito es de un Zinedine Zidane que ha sabido reconducir la marcha del equipo tras el tropiezo sufrido en octubre en Mallorca.



De Mallorca a Jeddah

Parecía que el Madrid había tocado fondo, pero el técnico francés logró levantar la moral de su tropa, rescatar la mejor versión de Benzema y dar bola a jugadores como Vinicius o Rodrygo, savia nueva en una plantilla ya muy acostumbrada a ganar.

Todo apunta a que Zidane repetirá el guion de su semifinal ante el Valencia: Casemiro, Kroos y Valverde como imprescindibles en el centro del campo y a partir de ahí, Isco y Modric como 'jugones' y encargados de construir.

Solo desentonó Jovic, sustituto de Benzema pero lejos de lo que puede ofrecer el francés. Esta noche, los focos volverán a apuntar a Jovic: suspendió la primera reválida, pero el buen rendimiento del equipo le da otra oportunidad. En defensa, es probable que Zidane apueste por la jerarquía de Marcelo frente al desorden de Mendy.

Simeone también llega con las ideas muy claras: recupera para la defensa a uno de sus caudillos, el uruguayo Giménez, que entrará para ocupar el lugar de Savic. De ahí en adelante, el mismo equipo que tumbó al Barça, con Thomas, Saúl, Herrera y Correa trabajando en el centro del campo. Y Joao Félix y Morata como encargados de hacer daño a la defensa del Madrid. Faltará Koke, el autor del gol que abrió el marcador ante el Barça, en un partido que demostró la eficacia de los cambios del entrenador argentino: Koke destapó el partido, Vitolo provocó el penalti que supondría el empate y Llorente inició la jugada del 2-3 definitivo.



Dos invitados

Ni al Madrid ni al Atlético les importa su condición de invitados al torneo: por primera vez en la historia de la competición, la final la jugarán dos equipos que el año pasado no ganaron ni la Liga ni la Copa. El Atlético está en Jeddah en condición de subcampeón de Liga y el Madrid, como tercero.



"Si mis jugadores están bien, no tengo miedo a nada"

Ahora que acaba de cumplir ocho años en el banquillo del Atlético de Madrid, y a las puertas de otra final, Diego Simeone explicó los motivos que le llevan a mantener intacta su motivación. "Siempre creo en mis jugadores", confesó el argentino, "a muchos de ellos les ves las caras y siguen transmitiendo ilusión y ganas de seguir. Mi energía son mis futbolistas: cuando yo les veo bien a ellos no le tengo miedo a nada".



Ambicioso como de costumbre, Simeone no se olvidó de elogiar a Zidane ("es un ganador") y al Real Madrid, "un equipo que cada vez que juega transmite la sensación de que tiene que ganar y gana". "Han venido sin Bale ni Benzema ni Hazard y no cambia nada, se potenciaron a través de la circulación y con gente de segunda linea. Tienen también a Vinicius y Rodrygo: si juegan, tendrán más velocidad y si no, más posesión, pero igualmente intentaremos hacerles daño", analizó el técnico colchonero.

Una imagen de la rueda de prensa de Simeone. EFE

"Ahora me veo mejor entrenador"

A las puertas de una nueva final, como en sus mejores días como entrenador del Real Madrid, Zidane echó la vista atrás para recordar su abrupta salida del club y su sorpendente regreso en el ecuador de la pasada temporada. "Ahora me veo mejor entrenador", confesó el francés, "y progresando también como persona. Yo procuro escuchar mucho a la gente tan válida que tengo alrededor y eso te sirve para aprender y crecer. Eso hace que esté progresando como entrenador y por supuesto, también como persona", dijo en la sala de prensa del estadio King Abdullah de Yeda, donde hoy se disputa la final de la Supercopa de España.

A Zidane también se le preguntó por su famosa 'flor', su capacidad para ganar títulos que parecía perdidos o tener más suerte que el resto de entrenadores. "Bueno, eso que se dice no va a cambiar, depende de la opinión de cada uno. Lo importante es que me gusta lo que hago y que lo hago con el corazón", añadió.



"Aquí no hay fórmulas secretas, lo único que podemos hacer es seguir trabajando. Yo creo mucho en esta plantilla. Tengo a los mejores jugadores", añadió. Además, Zidane aseguró que a pesar de los elogios que está recibiendo últimamente, es consciente de que "si perdemos dos partidos, volverán las críticas".

Zidane en la comparecencia previa a la final. EFE

Sobre las posibilidades de su equipo en la final de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, el francés insistió en que el mensaje a sus jugadores no cambia: "Venimos para ganar y para aprovechar la oportunidad de conquistar otro trofeo. Estamos preparados para hacer un gran partido: sabemos que estamos en un club grande, aquí los jugadores viven para jugar este tipo de partidos".



Zidane, que ha demostrado su versatilidad táctica a lo largo de los últimos partidos, restó importantancia a la pizarra. "Lo importante no es el dibujo, sino lo que hacemos cuando tenemos el balón. A veces en el periódico pone una cosa y nosotros jugamos de otra manera. Lo que importa es que sigamos siendo un equipo de inspiración ofensiva", remató el técnico.

