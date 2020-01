Segundo sorpresón de la Copa: un Segunda B liquida al Getafe

Segundo sorpresón de la Copa del Rey. Si primero fue el Alavés, ahora ha sido turno para el Getafe. El equipo de Bordalás no ha podido con el Badalona, uno de los equipos que pelea por la salvación en el Grupo III de la Segunda División B. De hecho, los catalanes ocupan ahora mismo posición de play-out de descenso a Tercera División.

El cuadro azulón, que jugó con uno menos desde el minuto 29' por la expulsión de Timor, no pudo con el cuadro catalán, que ya venció a un equipo profesional en la primera ronda, como el Real Oviedo (3-1) de LaLiga SmartBank.

Esta vez el Municipal de Badalona fue testigo de otro triunfo histórico de los suyos, pero ante un Primera División, que se dio gracias a los tantos de Chema Moreno y de Hugo Esteban en el 84' y en el 92' respectivamente. Diez minutos bastaron para que los locales se llevaran el partido.

Sin duda no fue el día del Getafe, que se marchará al Coliseum con la lesión de Ángel, que tuvo que ser sustituido. Por su parte, Enric Gallego (en la rampa de salida) no dispuso de un solo minuto en el que era un partido especial: el atacante dio el salto al fútbol profesional en el Extremadura de la mano del cuadro catalán, donde sobresalió su olfato goleador. Dicha sorpresa no ha sido la única de la jornada, puesto que otros equipos ya han sido capaces de imponerse a adversarios de mayor categoría, como el Ibiza de Amadeo Salvo.