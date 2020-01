El día que Setién discutió con Guardiola por la Independencia de Catalunya

El 2017 fue un año que marcará la historia de Catalunya y también de España. El pasado 27 de octubre de 2017 el presidente catalán Carles Puigdemont declaró unilateralmente la Independencia de Catalunya, que apenas duró unos minutos.

El conflicto también se trasladó al mundo del fútbol y fue entonces cuando más fuerza tomaron algunas ideas sobre el abandono de los equipos catalanes de LaLiga o surgieron las opiniones de entrenadores profesionales, sin ir más lejos Guardiola. El extécnico culé se ha posicionado a favor del independentismo en Catalunya y también lejos de las fronteras españolas.

Quique Setién, por entonces entrenador del Betis no dudó un solo segundo en contestar ante los micrófonos de Atresmedia a Pep Guardiola, que días antes había afirmado que España era "un país autoritario".

"No entiendo que se considere a España un país opresor, evidentemente porque no lo es", replicó el cántabro. "Tenemos una democracia desde hace muchos años que costó mucho conseguir y entrar en procesos de estos solo nos conduce a crear conflictos y problemas ante personas", añadió. A su vez, indicó que no "entendía el discurso" de Guardiola, que se había posicionado claramente sobre el referéndum del 1 de octubre.



La marcha de LaLiga de los equipos catalanes

El técnico también abordó, unas semanas antes del 1 de octubre y con el panorama político muy cerca de estallar. Aquel arranque de temporada fue muy convulso en LaLiga. "Me daría mucha pena que equipos catalanes tuvieran que dejar LaLiga", afirmó. "El Barça, el Espanyol, el Girona... hay equipos que dan mucho empaque a LaLiga y que llevan toda la vida aquí", añadió.

"Hay muchos comportamientos y procedimientos con los que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero me encantaría que pudiéramos seguir disfrutando de un equipo como el Barça en nuestra liga", sentenció.